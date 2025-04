Nicola: estasiato da Leonardo Pavoletti 

L’urlo liberatorio al raddoppio di Deiola. Davide Nicola stringe forte i pugni, volge lo sguardo al cielo e mostra il petto al destino. «Ancora non è finita, ma con questa vittoria abbiamo fatto un gran bel passo in avanti verso l’obiettivo». Dettagli di circostanza, il cuore del tecnico piemontese è già in festa dal triplice fischio. E nella storia del club, considerato che il Cagliari aveva vinto solo una volta a Verona contro l’Hellas, più di cinquant’anni fa.

Capitano, mio capitano

«Abbiamo fatto una grande partita, una prestazione per certi versi eccezionale, proprio come l’avevamo preparata», tiene a precisare in sala stampa l’allenatore rossoblù, quasi a voler dare ulteriore forza al risultato appena ottenuto. «E sono davvero orgoglioso di questi ragazzi. Sono stati ancora una volta straordinari, tutti straordinari». Uno in particolare: «Senza giri di parole, io sono davvero estasiato da Leonardo Pavoletti». Prende fiato Nicola, poi tutto d’un fiato: «Per lo spirito, per la qualità, per la continuità con cui ha giocato sino a quando ne aveva». I complimenti per il capitano si sprecano: «Io credo che questa squadra abbia tanti giovani interessanti, ma ci sono anche giocatori più esperti che sono da seguire come modello di valori. Già l’avevo detto alla vigilia in conferenza stampa e sono contento che lui abbia potuto dimostrare ancora una volta tutto il suo valore. Lo stesso discorso vale per Deiola che aveva avuto qualche problema ed è entrato in un momento molto difficile».

Cambio di marcia

Nicola cercava con insistenza lo step per provare ad alzare l’asticella, l’ha trovato proprio nel match che chiude virtualmente il discorso salvezza con quattro giornate d’anticipo rispetto alla fine del torneo. «C’è stata indubbiamente grandissima attenzione, proprio l’aspetto che stavamo cercando tutti insieme per provare a migliorarci», ammette visibilmente soddisfatto e rimborsato dal risultato. «Forse ultimamente avevamo difettato in questo. Non abbiamo mai smesso di avere voglia di fare gioco, ma spesso lasciavamo qualcosa. Stavolta no. Stavolta siamo stati qualitativi. Pratici. Essenziali nei momenti in cui dovevamo esserlo. Adesso dobbiamo cercare di confermare questo tipo di prestazione aumentando sempre di più la voglia di proporre». Testa e cuore. «Sapevamo che il Verona è una squadra molto fisica, diretta nel gioco e siamo siamo stati bravi ad alzare le altezze di campo e abbassarle nel momento in cui riuscivamo a palleggiare da dietro. Bravi ragazzi, sono davvero contento per loro».

Lacrime di gioia

L’emozione di Davide Nicola, infine, nel rivedere attraverso le immagini di Sky le lacrime di gioia di un tifoso rossoblù bambino al gol di Pavoletti: «È il primo anno che rappresento questi tifosi e sono qualcosa di straordinario. Hanno una grandissima passione, ovunque andiamo li troviamo. È un po’ quel calcio romantico che ci teniamo stretti». Come la Serie A.

