Nicola: entro nella storia del Cagliari in punta di piedi Un onore sostituire Ranieri 

Elegante ma casual allo stesso tempo. Il sorriso composto, i modi garbati. Non una parola fuori posto e una faccia sola, sempre quella, anche quando la domanda può sembrare scomoda e l’argomento spinoso (come il mercato). Stringe poi la mano («piacere, Davide») a ogni persona presente in sala sino all’ultima fila, proprio come faceva il suo predecessore. Dal quale non eredita solo una panchina di Serie A e una squadra identitaria, ma anche uno stile di vita, il senso più profondo dello sport a prescindere dal risultato, valori indispensabili (ma niente affatto scontati) come l’umiltà, l’educazione, il rispetto. Una mentalità, questa, ricostruita giorno dopo giorno nell’ultimo anno e mezzo, trasmessa all’intero ambiente, diventata un esempio. E che Davide Nicola sembra poter incarnare. «Entro nella vostra storia in punta di piedi», la premessa distinta. «Raccolgo il testimone da un grande uomo e da un grande allenatore. Claudio Ranieri è un’icona unica, ineguagliabile. Ma non è un peso la sua eredità, semmai una motivazione in più», il cordiale guanto di sfida del nuovo tecnico rossoblù, che guarda al futuro facendo tesoro del passato.

L’accoglienza

Non si aspettava tutta quella gente domenica al suo arrivo, colpito dritto al cuore il 51enne allenatore piemontese. «Prima di iniziare la conferenza stampa, permettetemi di ringraziare per l’accoglienza all’aeroporto, assolutamente inaspettata, fantastica», sottolinea Nicola, giacca e t-shirt nera per il suo primo giorno ufficiale in rossoblù nella sala stampa della Unipol Domus. «Mi hanno dato subito la dimensione di quanto ci sia un senso di appartenenza spiccato. Di famiglia». Poi tiene a precisare: «Io non ho lasciato l’Empoli, ho accettato il Cagliari». Coronando così un sogno che coltivava da anni: «Il desiderio di allenare il Cagliari era latente, l’ho avuto da quando ho iniziato il mio percorso in panchina. È sempre stata una piazza che mi ha attirato e coinvolto».

L’eredità

Insomma, ne è valsa la pena aspettare quasi un mese. «La trattativa è stata un po’ lunga perché erano coinvolte due società molto serie e le persone sono state rispettose dei ruoli altrui. C’è stato un confronto, ci sono state delle manifestazioni di interesse», spiega Nicola, già in modalità rossoblù da settimane, ammette. «In questo momento sono immerso. È partita questa sfida, questa avventura che mi gratifica in modo incredibile». I paragoni con Ranieri non lo spaventano. «Semplicemente perché non ci possono essere confronti con chi ha avuto una carriera come la sua». Chapeau. «Mi è sempre piaciuto poi nei modi, nei toni, nei tempi. Per come si pone. Ci siamo sentiti nella settimana tra la sua salvezza e la mia», svela Nicola, «e quello che mi scrisse lo conservo tutt’ora».

Il mercato

I rinforzi? Tempo al tempo. «Oggi la priorità è vedere i giocatori che ho in campo visto che, a parte Scuffet che ho avuto a Udine, non ho mai allenato nessuno di loro. Prima voglio conoscerli e capire quali sono le loro qualità e quanto sono funzionali al progetto tecnico-tattico». In ogni caso: «La società sa già quello che serve. Avremo modo e tempo per fare tutte le valutazioni». Inutile parlare anche di modulo in questo momento. «A me piace indubbiamente un gioco molto aggressivo, dinamico», si limita a dire. Anche sull’avvio soft del calendario (con quattro partite su cinque in casa) ci va abbastanza cauto: «Giocare davanti alla nostra gente è sempre motivo di orgoglio, di soddisfazione, di forza. Ma l’idea deve essere più ampia con un’identità che ci permetta di avere continuità e un rendimento qualitativo sia in casa che in trasferta».

L’obiettivo

Davide Nicola non vede l’ora di cominciare a fare sul serio e quasi si emoziona al primo allenamento al “Crai Sport Center” di Assemini nel pomeriggio. Ha un progetto intrigante da portare avanti nell’Isola. E il fatto che sia stato etichettato più come un allenatore adatto a subentrare in corsa in situazioni disperate non lo sfiora: «Le etichette non mi interessano. A me interessa raggiungere gli obiettivi e rappresentare le persone. E questo mi è successo sia partendo dall’inizio sia subentrando. Con dedizione, perseveranza, lavoro, e aggiungo entusiasmo, il vero motore di tutto». Obiettivo quindi? «Penso che consolidare in maniera stabile la categoria sia già di per sé un miglioramento. Penso poi che l’ambizione sia insita in ognuno di noi. Va però contestualizzata. Posso avere anche gli occhi puntati alle stelle ma avere i piedi ben saldi per terra». Tradotto: «L’obiettivo è che la squadra possa esprimere un certo tipo di gioco nel quale la gente possa immedesimarsi e così sostenerla». Detto questo: «Prima arriva la salvezza, meglio è».

