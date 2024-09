Nicola: è una vittoria che ci rende felici 

Vittoria chiama vittoria. Non sarà stata una vittoria schiacciante, certo, ma ridà autostima al gruppo, oltre alla qualificazione agli ottavi di Coppa Italia, e quella positività fondamentale per preparare una trasferta insidiosa a dir poco, come la prossima a Parma. «È una vittoria che vale, anche perché ci permette di passare il turno e siamo felici di incontrare la Juventus», la premessa di Davide Nicola che spazza via a denti stretti la crisi, se davvero crisi è stata. «Magari sarei stato più felice con qualche gol in più», ammette l’allenatore del Cagliari. «Ma va bene così. Significa che dobbiamo lavorare di più. E lavoreremo di più».

Il ritiro

La vittoria non ferma il ritiro. Finita la gara, la squadra è rientrata in pullman ad Asseminello dove ha trascorso la notte. Giusto stasera un break in famiglia dopo l’allenamento, i giocatori potranno tornare a casa per poi ricominciare il ritiro da domani sino al match del Tardini. A tal proposito, Nicola tiene a sottolineare: «Il ritiro non è come lo interpretate voi, per noi è solo un modo per rimanere concentrati. Quindi torniamo e ci alleniamo».

La prestazione

Cagliari forse un po’ troppo lento nel primo tempo? «No, assolutamente», taglia corto Nicola, che prova a tenere il ritmo alto anche in conferenza stampa. «Abbiamo creato tantissimo. Io credo che questa squadra ha fatto la prestazione che è in grado di fare. Dovevo dare assolutamente del minutaggio a certi giocatori per far riposare chi ha giocato sempre sinora», ammette. «E, ripeto, siamo stati in linea con la prestazione che si doveva fare».

I protagonisti

Soddisfatto, dunque, per l’impatto – sia tattico che mentale – avuto da chi sinora aveva giocato poco o nulla. «Magari Felici», tiene a precisare, «deve ancora crescere nella consapevolezza e nella convinzione, per lui il salto di categoria è un passaggio importante. Adopo e Makoumbou, invece, stanno crescendo da questo punto di vista. Soprattutto Makoumbou mi è piaciuto per come ha interpretato la partita». Poi gli altri: «Di Obert già sapevo quello che mi avrebbe dato. Palomino ha messo minuti importanti nelle gambe».

La nota stonata resta Luvumbo, che non segna da sette mesi. «Prima o poi troverà il gol e, vedrete, segnerà più di quanto ha fatto lo scorso campionato», assicura Nicola. «Certo non glielo faccio pesare. A me interessa che lavori per la squadra e questo lo sta facendo».

Lapa-gol

A prendersi la scena ieri alla Domus è stato Lapadula, autore del gol che ha piegato le gambe alla Cremonese. «C’è stata una risposta forte in un momento in cui ne avevamo bisogno», mostra il petto l’attaccante italo-peruviano che ha colpito anche un palo nel primo tempo. «In queste prime gare qualche palla che doveva entrare non è entrata e non dico che questo ha spento il fuoco dentro, ma sicuramente ci ha dato una botta morale. E la vittoria ci aiuta anche in questo». Il ritiro? «È sempre bello stare insieme». La scelta di restare? «Tengo a precisare che non ho rifiutato nulla, io ho scelto il Cagliari. Una scelta fatta col cuore e con la testa».

