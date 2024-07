Nicola e quei dettagli fondamentali 

Inviato

Chatillon. La forza del gruppo si misura anche dalla reazione alle difficoltà. E in questo Cagliari, a ogni errore - capita, a certe velocità - c’è l’incitamento, il “cinque”, l’invito urlato a ripartire, ricominciare. Nel ritorno in campo dopo la prima giornata di pausa, i rossoblù hanno ricevuto in regalo da Nicola un aumento leggero del carico di lavoro: allenamenti intensi, molto intensi la mattina, con una sorta di maxi torello per i due gruppi, dove ogni squadra doveva toccare la palla almeno otto volte. Velocità di esecuzione che aumenta a causa degli spazi esigui, esattamente quello che vuole l’allenatore: soluzioni rapide, in attacco e in difesa, per aggredire lo spazio e il portatore di palla. Una partita a campo ridotto ha poi chiuso la sessione della mattina, mentre nel pomeriggio il ritmo non è calato e la squadra ha conosciuto più match e meno esercizi con la palla.

Nicola, nella sessione cominciata poco dopo le 18, ha interrotto spesso l’azione, correggendo anche piccoli dettagli sui movimenti soprattutto difensivi. Intrattenendosi a fine serata con alcuni attaccanti, spiegando quello che vuole in fase di smarcamento. Tanta gente sugli spalti, che ha lasciato il “Brunod” solo quando il manto erboso era desolatamente vuoto. Oggi si riparte con due sedute.

RIPRODUZIONE RISERVATA