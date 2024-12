Nicola: è per noi una sfida incredibile Vogliamo giocarla 

Assemini. «Una conferenza con ritmo visto che affrontiamo una squadra con ritmo». Nemmeno il tempo di sedersi e fare le prove microfono, Davide Nicola è caldo, caldissimo. Quando l’allenatore del Cagliari entra con passo felpato nella sala stampa del “Crai Sport Center” di Assemini mancano ancora più di ventiquattr’ore al match con l’Atalanta, ma lui è già in trance agonistica e alza il ritmo della conferenza, appunto, prima ancora di cominciarla. Probabilmente ha avuto le risposte che cercava dalla rifinitura che si è appena conclusa, sicuramente è soddisfatto per il lavoro svolto in settimana. Così, detta i tempi della vigilia lasciando chiaramente intendere di vivere questo match contro la Dea con un’eccitazione forte, particolare. E contagiosa.

La mentalità

«È una sfida incredibile per noi e per la nostra crescita. Una sfida contro una squadra fortissima con cui vogliamo assolutamente giocare», dice col cuore in mano e un trasporto emotivo pazzesco. Perché crede nell’impresa, lui ci crede davvero. «Si gioca in undici contro undici, c’è una palla di mezzo. Qualcuno può avere più qualità in un ambito e qualcuno in un altro. E attraverso un’organizzazione e un gioco di squadra si possono raggiungere anche risultati imprevedibili», ricorda per poi premere di nuovo il piede sull’acceleratore: «Bisogna crederci sempre, del resto non costa niente credere nella possibilità di ottenere grandi traguardi», sottolinea dopo aver citato il film in cui il protagonista è un uomo che ha scalato l’Everest: «Parte per un’avventura impegnativa senza considerarla come tale. Strada facendo ha corso seri rischi. Ma ciò che conta è che è arrivato doveva voleva arrivare. Nel nostro caso, per fare un’analogia, sappiamo quanto vale l’Atalanta, ma abbiamo l’ambizione di fare la gara giusta per poter competere. Magari riusciamo a inibirli. Bisogna vivere strada facendo senza perdere la convinzione in quello che si fa».

La linea

Potrebbe sembrare un eccesso di autostima, non lo è affatto. È proprio il desiderio di volersi confrontare con un avversario top con un allenatore top, Gasperini, di cui, tra l’altro, lui ha particolare stima. «Chiaramente stiamo parlando di un avversario di assoluto livello. È una delle squadre più accattivanti e qualitative in Italia, e anche in Europa ormai sta assumendo un ruolo importante», spiega Nicola evidenziando più volte il gran lavoro fatto a Bergamo in tutti questi anni. «Sono un esempio». Come si può, dunque, sorprendere questa Atalanta? «Bisogna essere molto abili a creare delle rotazioni, a cambiare la costruzione del gioco, a capire che sotto pressione le giocate devono essere fatte più velocemente, a pareggiare l’intensità a livello fisico, a non dare punti di riferimento senza disorganizzarsi». Concetto, quest’ultimo, particolarmente caro al tecnico. «Dal punto di vista delle idee, dei principi e dell’identità non cambia nulla, il Cagliari è questo» , la premessa. «Poi è normale che in base a chi affrontiamo ci sono ogni volta uno spartito diverso e strategie mirate. Per questa gara abbiamo provato soluzioni diverse anche per la progressione». La parola passa ora al campo.

RIPRODUZIONE RISERVATA