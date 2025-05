Nicola: è la nostra partita 

Assemini. «Non pensiamo ad altro, ma sono undici mesi che non pensiamo ad altro». Più che una conferenza stampa, è un monologo verso la salvezza. «È arrivato il momento di dimostrare il nostro valore, dentro e fuori dal campo. È un’opportunità importante per noi e ce la meritiamo». Davide Nicola è talmente focalizzato sulla partita e sull’obiettivo che ogni domanda che arriva è buona per ribadire il concetto e per pungolare l’orgoglio della squadra: «Abbiamo la consapevolezza che possiamo raccogliere quello per cui abbiamo lavorato per tutto il campionato». Il resto non conta.

Il guanto di sfida

«Non abbiamo mai mollato e non abbiamo certo intenzione di farlo adesso», tiene quasi a precisarlo, il tecnico piemontese, che esalta al massimo il valore del gruppo («ho una stima infinita di tutti, mi fido di loro ciecamente») e anche per questo - magari - preferisce non soffermarsi sui singoli. Stavolta evita di parlare anche dell’avversario e del suo percorso. «A me interessa solo il modo in cui è cresciuto il Cagliari», taglia corto quando viene sollecitato sull’argomento, per poi lanciare - di fatto - il guanto di sfida dalla pancia del “Crai Sport Center” di Assemini: «Questa è la partita del Cagliari, di tutta Cagliari, contro il Venezia».

Unione di intenti

Il tono perentorio, lo sguardo impenetrabile. Persino nei gesti Nicola dà proprio l’idea di essere alla vigilia di una gara decisiva. «Non molliamo un metro», incalza. «Abbiamo la consapevolezza che possiamo raccogliere quello che ci interessa, quello per cui abbiamo lavorato duramente», ribadisce provando anche ad alzare il ritmo della risposta. «In questa partita possiamo dimostrare un’unione di intenti a trecentosessanta gradi, facendo emergere tutte quelle che sono le nostre qualità: caratteriali, tecniche, tattiche, fisiche e mentali». Quindi svela: «Ai ragazzi ho detto: “questi momenti sono i più esaltanti perché ti danno la possibilità di crescere sotto ogni profilo e perché avvicinano all’obiettivo”. Bisogna avere la forza mentale e la lucidità per gestirli. Cosi come dovremo essere bravi a capire e controllare i momenti diversi della partita».

La partita giusta

Il crollo dopo Verona ha reso questa sfida col Venezia più ansiosa e scorbutica di quanto poteva sembrare solo tre settimane fa. Il paradosso di Nicola: «Io sono contento di essere arrivato a una partita del genere, ciò significa che ho la possibilità, insieme alla squadra, di poter raccogliere quello per cui abbiamo lavorato, dedicando tempo, voglia e dedizione. Questa partita dà il senso a tutto il lavoro che abbiamo fatto sinora e all’impegno che ci abbiamo messo». Quindi fa pesare il +4 in classifica: «Nessuno ci ha regalato niente e il vantaggio sul Venezia ce lo siamo conquistati sul campo». Sempre sul campo, stasera, l’ultimo faccia a faccia. Quello decisivo.

RIPRODUZIONE RISERVATA