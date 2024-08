Nicola è felice del suo Cagliari Ora la squadra sa fare la partita 

I messaggi di Nicola. Chiari, pubblici come è pubblico, anche troppo, il mestiere dell’allenatore, attore protagonista ogni settimana davanti a venti, trentamila persone. «Sono contento della mia squadra, della prova, del carattere», ha sottolineato a fine partita. Prima, nel momento più complesso della sfida con la Roma, l’allenatore del Cagliari aveva chiamato dalla panchina i due senatori, gli uomini più anziani anagraficamente e calcisticamente parlando. Chiedendo a loro, a Lapadula e Pavoletti, di difendere il castello, di tenere in piedi l’impresa. E loro hanno risposto sì, mister, ci siamo, è questo il nostro compito.

Cagliari-Roma è in archivio e finalmente il tifoso rossoblù non deve strisciare lungo il muro per la vergogna, dopo le due figuracce della passata stagione: umiliati alla Domus e presi a pallonate all’Olimpico, probabilmente i due passaggi più bassi della gestione Ranieri. Il Cagliari ha guardato in faccia una grande Roma, se parliamo di mercato e di ambizioni, e lo ha fatto senza la minima paura. Vedere Luvumbo, Piccoli e un centrocampista centrale andare a pressare gli avversari fin dalla ripartenza dal fondo ha regalato un’immagine nuova del Cagliari, perché oggi questa squadra vuole fare la partita, vuole aggredire gli avversari, «ma con equilibrio», dice il tecnico, che insegue il suo modello di calcio e ha visto con piacere che ci si sta avvicinando a piccoli passi.

Le sorprese

Nicola ha trovato quello che cercava: l’avversario aggredito “alto”, marcature a tutto campo, ha fatto giocare male la Roma, impedendo a De Rossi di fare il suo calcio di qualità e fiammate, ha trovato dagli esterni (Azzi e Augello) quella spinta che serve al Cagliari per mettersi in moto. E poi in mezzo al campo, ma anche da un’area all’altra, è emersa la grande qualità e intelligenza di Marin, la vera grande sorpresa della prima di campionato. Stava anche per segnare, la manona di Svilar ha salvato la trasferta dei giallorossi negando al rumeno una rete meritatissima. E pensare che il Cagliari se lo è ritrovato nella rosa alla fine dell’ultimo giorno utile per i riscatti.

I rimandati

Nell’analisi di una prova più che positiva, dove tutti hanno remato nella stessa direzione, con sacrificio e senza personalismi, Luvumbo è stato un’eccezione. Perché ha capito non tutto del sistema-Nicola, perché non si riesce a innescarlo come lui spera, anche per le sue lotte continue con l’arbitro di turno. Senza dubbio ha mezzi e qualità, deve uscire da questo equivoco tattico e mettersi al servizio della squadra. Fuori dai radar Makoumbou, il talismano di Ranieri: con pazienza, quasi da padre a figlio, Nicola a Chatillon gli ha spiegato, spesso, cosa voglia da lui, il francese sta provando a cambiare ritmo e mentalità e intanto con la Roma non si è visto. E poi c’è Zappa, che ha perso la sfida con Azzi per occupare la fascia destra davanti alla difesa: è utile alla causa da “braccetto” a destra, non ha fatto male ma nella sua testa c’è la metà campo avversaria, non quella del Cagliari. Si vedrà.

