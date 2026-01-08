Nicola è deluso: «Meritavamo noi» 

Il grande ex ha preparato la sfida contro il suo recentissimo passato come da copione: formazione grintosa, pressing asfissiante, contrasti uomo su uomo. E alla fine del primo tempo Davide Nicola, oggi sulla panchina della Cremonese dopo una stagione al Cagliari (conclusa, è bene ricordalo, centrando l’obiettivo: cioè la salvezza), ha pensato davvero di avere la partita in mano. Due gol di vantaggio, pur se arrivati grazie ad altrettanti imbarazzanti errori dei rossoblù in copertura, e il pallino del gioco sempre in mano.

È andata diversamente, e l’allenatore non è soddisfatto. «Troppo morbidi negli interventi», sottolinea nel dopo gara. Commento chiarissimo, pur se nella premessa il tecnico giustifica la squadra: «Pensare che la Cremonese debba stare a certi livelli fa piacere», ma la classifica attuale (pare intenda dire Nicola) è superiore alle aspettative. Eppure «penso che alla fine dell’andata sarebbe stato giusto avere questi due punti in più».

Il Cagliari «è squadra tosta, organizzata. Noi abbiamo fatto la partita che sappiamo fare. Non siamo una formazione che gioca solo in difesa. Però dovevamo essere più pratici, siamo stati un po’ ingenui. In ogni caso sono soddisfatto della prestazione, meritavamo la vittoria. Ai ragazzi posso dire solo bravi». Il neo sono i contrasti nella retroguardia. «Non ci siamo sempre difesi col tempismo giusto in queste 18 partite, a volte quando occupiamo lo spazio non sempre siamo efficacissimi e gli interventi stavolta sono stati troppo puliti».

