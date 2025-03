Nicola: dobbiamo essere più sgamati 

L’illusione di lasciare Bologna con la pancia piena dura un tempo e poco più. «Serviva più cattiveria e più malizia nei momenti chiave». Davide Nicola mastica amaro. Va oltre il risultato, però, e si tiene stretti i segnali positivi visti anche contro gli emiliani. Non si fascia la testa, insomma, l’allenatore del Cagliari, e guarda avanti con prospettiva: «Alcune ingenuità ci sono costate care e dobbiamo crescere nella gestione e nella capacità di determinare», la premessa. «Ci abbiamo creduto fino alla fine: lavoreremo con convinzione per colmare il gap. Testa alla prossima». Il Genoa (il suo Genoa) è già un chiodo fisso.

«La bava alla bocca»

«L’impostazione della partita è stata corretta, abbiamo fatto un ottimo primo tempo. Con giudizio, ordine e tempismo. Sapevamo che squadra incontravamo», tiene a precisare il tecnico rossoblù in conferenza stampa. «Ma per dominare l’avversario di un certo livello devi accettare costantemente l’uno contro uno, devi essere veloce, penetrante, ed è difficile farlo. Abbiamo optato per delle scelte. Stiamo cercando di cambiare strategia anche nel corso della partita», spiega. «Forse con un pizzico di rabbia e determinazione in più nei passaggi cruciali, la partita avrebbe avuto un altro epilogo». Nicola vuole un Cagliari più cinico e cattivo, quando serve. «Alcune delle nostre ripartenze sono state bloccate con falli tattici. E anche lì, dobbiamo essere più sgamati in certe situazioni e più determinati nelle letture chiave. Bisogna avere la bava alla bocca. Alle volte siamo troppo puliti. Poi magari certi errori in altre partite non li paghi, in queste sì. Va detto poi che contro il Bologna non è facile per chiunque».

Il nuovo step

Il rimpianto c’è, si sente e fa malissimo. «Riconosciamo sempre i meriti dell’avversario. Sul primo gol, però, ci abbiamo messo del nostro, eravamo poco lucidi». Categorico Nicola, che poi puntualizza: «Dobbiamo recuperare ancora un po’ di verve di qualche giocatore. Non tutti sono al top. Ho bisogno di recuperare i giocatori che fanno la differenza, che fanno la giocata per il gol». Sull’ingresso di Felici, autore del fallo da rigore dopo soli due minuti, spiega: «Era l’unico cambio che potessi fare lì, ed era già in preventivo. E l’ammonizione di Obert ci ha portato a farlo nell’intervallo». Ora testa al Genoa senza dar troppo peso alla classifica. «Non è un riferimento in questo momento», chiarisce il tecnico piemontese. «L’obiettivo del Cagliari oggi è credere in quello che fa e nel modo in cui lo fa, sia dal punto di vista tattico che nella gestione di certe situazioni. Dobbiamo proprio desiderare di farlo, lo step successivo».

