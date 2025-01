Nicola detta la linea: perseveranza e energia, pazienza e equilibrio  

Assemini. «Bisogna aggiungere un po’ di pepe, e per pepe intendo un acronimo, quindi perseveranza ed energia, pazienza ed equilibrio. Sia dentro che fuori dal campo». Gioca con le parole, Davide Nicola. Un po’ per stemperare la crisi, un po’ per prenderla di petto. Con coerenza e razionalità. «Dobbiamo essere bravi e tranquilli nel trovare beneficio dalle situazioni di disagio contro certi avversari. Sapendo che poi arrivano quelli contro i quali costruire l’obiettivo». Come il Monza, appunto, in uno scontro diretto da brividi. Ma non chiamatelo spareggio. «Non ha senso parlare di spareggio, considerato che dobbiamo ancora giocare venti partite», taglia corto il tecnico piemontese. «È una sfida importante, certo, molto importante, anche per fare delle valutazioni. La classifica, infatti, dice che affrontiamo un avversario in lotta per il nostro stesso obiettivo. Ma non si può definire spareggio».

Il mercato

Quando Nicola entra nella sala stampa di Asseminello mancano 24 ore al match con i brianzoli, ma lui è già in trance agonistica. «Siamo carichi», dice mentre sistema il microfono, prima di rispondere alle domande dei giornalisti. Carichi ma sereni. «Mi fido di chi lavora con me, continuiamo a costruire i nostri numeri. Dobbiamo, semmai, essere più cinici», chiarisce subito l’allenatore rossoblù che non vuol sentir parlare di mercato. «Giochiamo ora quest’ultima partita del girone d’andata poi faremo un bilancio e le giuste valutazioni. Il mercato non mi interessa, tanto meno faccio scelte condizionato dal mercato. Anche perché un professionista che pensa al mercato non è un professionista di livello, come invece lo sono i miei giocatori». E infatti in porta ci sarà Scuffet, per il quale è in corso una trattativa col Napoli per uno scambio con Caprile. «Giocherà e farà una grande partita», assicura Nicola che non considera il problema del gol un problema e preferisce non soffermarsi sull’avversario: «Conta quello che dobbiamo fare noi e come lo vogliamo fare».

A testa alta

Il Cagliari ha perso le ultime cinque gare, tra campionato e Coppa Italia, ma l’allenatore non si sente in discussione. «Praticamente sono tutta una carriera in discussione», ci scherza su. «Io sono sempre focalizzato sull’obiettivo», tiene poi a precisare, «pianifico tutto quello che mi interessa e mi dedico anima e corpo in quello che faccio. Sono altresì contento di creare qualcosa di particolare sia attraverso il gioco sia con la possibilità di avere risultati con più continuità. E sono convinto che il lavoro e la dedizione che mettiamo alla fine pagheranno».

Per Nicola non esiste un caso Prati. «Non è vero che non lo vedo. Paga il fatto che nel suo reparto ci sono cinque giocatori tutti competitivi. Matteo sa benissimo cosa penso di lui. È un giocatore estremamente intelligente, di assoluta qualità, e servirà alla causa». Pavoletti tra i papabili per l’undici anti-Monza? «È possibile che subentri, è possibile che parta dall’inizio». Il futuro di Rog? «Non l’ho mai allenato, ci siamo conosciuti in questi giorni ma non abbiamo parlato di futuro. Ora siamo tutti concentrati sulla partita col Monza». Palla al centro.

