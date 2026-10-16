Nicola debutta a Venezia contro il Napoli di Allegri De Rossi ritrova la Roma 

Sabato di Serie A con tanti temi proposti dagli anticipi della settima giornata: Venezia-Napoli (ore 15), Bologna-Inter (18) e Roma-Genoa (20.45).

Al “Penzo” debutta Davide Nicola sulla panchina del Venezia, dopo l’esonero di Giovanni Stroppa che ha perso tutte le sei gare precedenti. Sfida tra ex allenatori del Cagliari, visto che su quella opposta troverà Massimiliano Allegri. «Le prime impressioni sono state elettrizzanti, ho tanta voglia di cominciare questo nuovo percorso», ha detto Nicola ieri nella presentazione. Nei partenopei mancherà Neres infortunato, Lucca può avere una chance in attacco.

Sfida storicamente ostica per l’Inter, capolista assieme alla Lazio, che va a Bologna dove nelle ultime cinque stagioni ha vinto solo una volta, perdendo in maniera rovinosa nei rush finali del 2022 e del 2025. I nerazzurri sono reduci dal pesante ko (3-4) in Champions League col Club Brugge, dove si è infortunato il capitano Lautaro Martínez: «Tornerà dopo la sosta», ha annunciato Cristian Chivu, che non avrà nemmeno Pavard (risentimento agli adduttori della coscia destra). Ma anche il Bologna di Raffaele Palladino, che domenica a Lecce ha vinto per la prima volta in campionato, non è al meglio: fuori Orsolini.

Grandi emozioni all’Olimpico per il ritorno di Daniele De Rossi, avversario stasera in Roma-Genoa. L’ex centrocampista si è rilanciato sabato scorso battendo la Fiorentina e cerca contro il suo passato un altro risultato positivo: «Non saremo mai avversari, ma per prepararla stavolta sono stato più freddo». Nei giallorossi, sconfitti in maniera rocambolesca dal Real in Champions, mancherà Malen squalificato.

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