Nicola, dal ritiro con furore: felici di averlo fatto 

Assemini. Non è stata una scelta punitiva ma l’occasione per approfondire il lavoro visti i tempi così stretti tra una gara e l’altra, chiarisce subito Davide Nicola. «Siamo stati ben felici di farlo, il ritiro. E succederà di nuovo quando ci saranno partite ravvicinate», sgombra il campo dalle nubi l’allenatore del Cagliari, che ha spento 52 candeline ad Asseminello, l’altro ieri, insieme allo staff e alla squadra. «Del resto, stiamo parlando di tre giorni, i ritiri poi non sono più come una volta considerati i servizi che ti mettono a disposizione i centri sportivi», puntualizza anche nel post conferenza stampa. «Dopo Bologna», spiega, «avevamo bisogno di recuperare. Questo ritiro ci ha permesso di concentrarci su certe situazioni, di diluire gli allenamenti, di soffermarci sui video, di insistere con i calci piazzati». E di avere il Genoa costantemente tra i pensieri.

La pressione

Testa al Grifone e ogni occasione è buona per ribadirlo: «Non siamo andati in ritiro perché questa partita è importante, perché importanti tutte lo sono. Questa partita ci dà la possibilità di proseguire nel nostro percorso. Non c’è un problema». La pressione? «Ben venga. Anzi, io spero ci sia sempre. Personalmente, se non sentissi il fuoco dentro farei fatica anche a esprimermi. In Italia e nel calcio è un luogo comune il fatto che quando arriva la partita che sembra non si debba sbagliare ci sia pressione. Noi sbaglieremo ancora, faremo cose buone. L’importante», sottolinea Nicola, «è sapere chi siamo e cosa vogliamo essere, dove siamo e dove vogliamo arrivare. Ma non c’è partita in cui non vogliamo prendere punti».

Il Genoa di Vieira

La strada è giusta, Il tecnico del Cagliari è certo. «Dobbiamo migliorare situazioni che sono migliorabili. Con l’attenzione, la capacità di prevedere quello che accadrà nello sviluppo dell’azione che stai subendo, ma anche con la capacità di aumentare il livello di comunicazione in campo sulla quale non siamo abbastanza forti». Il match di oggi è un esame pure da questo punto di vista con un avversario complicato da gestire. «Il Genoa con Vieira ha migliorato molto la fase di non possesso, ha trovato un equilibrio. Ha una grande organizzazione difensiva. Copre il campo con ordine, senza irruenza. E quando ha la palla, è abile nel cercare la superiorità numerica». Pertanto: «Esaltiamo i nostri punti di forza sfruttando ciò che ci concederanno».

Scalpitano

Aspettando Luvumbo - di nuovo ai box - scalpitano Felici e Coman. Sull’ex Feralpisalò Nicola dice: «Deve ancora crescere molto, ha margini ampi. Sta prendendo sempre più consapevolezza della categoria, della velocità di pensiero che serve e della velocità di esecuzione. Gli va dato tempo, però». Sul rumeno: «È arrivato da un contesto diverso, ha lavorato con carichi di lavoro giusti, né eccessivi né sottostimati. È nella condizione di poter giocare». Spera di ritagliarsi il suo spazio anche Gaetano. «Morde il freno dopo un’infiammazione al ginocchio, sta cercando di allenarsi con continuità anche se non è semplice», spiega Nicola. «Ma da qua alla fine, chi viene chiamato in causa cerca di dare il massimo. Vale per lui e per tutti».

RIPRODUZIONE RISERVATA