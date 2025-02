Nicola: crediamo in quello che facciamo 

Assemini. Torino alle spalle. «Siamo ben consapevoli di quello che siamo, crediamo in quello che facciamo». Testa bassa e pedalare, come faceva in sella alla sua bici da bambino e come fa ancora oggi nei (pochi) momenti di relax. «Senza sentirci più forti di quello che siamo dopo aver conquistato sette punti in tre partite e senza dare particolari attenzioni negative, e non costruttive, quando non riusciamo ad esprimerci come vorremmo». L’allenatore del Cagliari Davide Nicola predica così equilibrio, non solo in campo. E dopo aver precisato che la stanchezza a cui aveva fatto riferimento dopo la sconfitta con i granata era solo a livello energetico («certo non di chilometri percorsi»), rilancia la sfida dalla sala stampa di Asseminello. È convinto di poter mettere in difficoltà la Lazio così come aveva fatto all’andata (al netto dell’arbitraggio), lascia intendere di aspettarsi qualcosa dal mercato che chiude oggi e quasi si commuove ricordando quando lui e Marco Baroni erano compagni di squadra all’Ancona, trent’anni fa.

Intanto i saluti a chi è stato ceduto: «Ringrazio pubblicamente Lapadula, Azzi e Wieteska. Hanno dato molto al gruppo. Gli auguro il meglio possibile perché sono tre uomini veri». Ricapitolando, dunque: «Sono partiti quattro giocatori, uno è arrivato, Caprile. In teoria quindi tre escono e tre entrano». Messaggio chiaro e forte. «La società sa benissimo quello che ci serve», tiene a precisare Nicola. «Noi dobbiamo essere concentrati sulla partita con la Lazio, la società farà il suo lavoro. In alcuni ruoli abbiamo ottime alternative, in altri non ne abbiamo. Bisogna poi capire anche dove investire le proprie energie». Sanabria? «Ho avuto la fortuna di allenarlo due volte e lo considero un giocatore forte. Non so poi se la cosa sia fattibile. Questo non dipende da me. Vedremo, valuteremo. Quello che mi preme dire, invece, è che mi fido ciecamente del mio direttore sportivo», ribadisce il concetto il tecnico. «Credo che lui sappia benissimo quelle che sono le nostre caratteristiche e quello che ci può servire. Chiaramente, in relazione a tutte le risorse che la società può avere».

Testa alla Lazio, dunque. «Una squadra che lotta per le prime posizioni. Ha qualità, interpreta il gioco in maniera posizionale, dinamica, con la costruzione della superiorità numerica già a partire dalla linea difensiva. Qualcosa, però, la lascia e noi dovremo sfruttarla». Barra dritta: «Non ci discostiamo dalla nostra idea e cercheremo di applicarla al meglio. Abbiamo lavorato su delle novità, su soluzioni che potrebbero essere interessanti e sono curioso di verificarle contro una grande squadra. All’andata abbiamo fatto, secondo me, una buona partita. E c’è la possibilità di rifarla».

Con Baroni sono stati compagni e si sono sfidati per la prima volta in panchina nel 2010 in Lumezzane-Cremonese. «Marco è l’emblema di tutti gli allenatori che si sudano la carriera con le idee, i risultati e tutte le difficoltà per dimostrare di essere di livello», l’attestato di stima. «Ora ha una chance importante. Ho grande considerazione di lui».

Luvumbo? «Ha iniziato a fare un po’ di tecnica e quando si usa la palla, si può cominciare a lavorare con la squadra», la premessa. «Spero di averlo la prossima settimana in parte insieme al gruppo, dalla prossima ancora magari a pieno regime». Precisando: «Stando così tanto fermo, è necessaria una mini preparazione. Non è stato un infortunio grave, ma nemmeno banale».

