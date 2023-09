Nicola Corrias: «Marco Carta è straordinario»  

«Puntiglioso, ma con il sorriso: ti dà uno schiaffo, poi due carezze perché i suoi pezzi non li suoniamo: li indossiamo». Nel tour sardo che sta conducendo Marco Carta in tutta l’Isola, testimoni d’eccezione della capacità artistico umana del cantante sono i componenti della sua band, rigorosamente isolana, guidata da un direttore musicale di Carbonia, Nicola Corrias, 31 anni, esperienze anche con Eugenio Finardi. Al ruolo di collaboratore ha saputo affiancare anche quello confessore dell’artista di Pirri che ha raggiunto il successo vincendo Sanremo con il brano intitolato “La forza mia”. Un compagno di lavoro che, fra aneddoti e curiosità, racconta il collega Marco Carta sul palco e durante le prove. Per i suoi collaboratori, a iniziare proprio dal sulcitano Nicola Corrias (con lui la band da Andrea Copola di Calasetta, Aldo Turini di Macomer, Fabio Castia di Birori), non v’è dubbio: «Un boss un po’ matto ma straordinario».

Tutto ha avuto inizio un anno fa dall’appuntamento telefonico fra il direttore musicale Nicola Corrias e Marco Carta:«Poi abbiamo iniziato a costruire lo spettacolo attraverso una serie di videochiamate e Marco ci ha chiesto di concentrarci sui brani che hanno dato senso alla sua carriera dagli esordi al successo». Da un punto di vista strettamente musicale ha prevalso la linea conservativa: «Sapevamo», analizza Corrias, «che le canzoni famose dovevano essere arrangiate in modo che continuassero ad essere note al pubblico».

E poi c’è il lato intimo del cantante: «Quando canta i brani che ricordano la madre l’emozione è fortissima». In scaletta anche brani di Mia Martina e Alex Baroni. «Interpretati con coraggio».

