Nicola: coraggio! E sporchiamogli da subito il gioco  

Assemini. «A testa alta e con coraggio». La forza del Napoli è sotto gli occhi di tutti. Antonio Conte poi non è un allenatore come tanti, è il valore aggiunto dei partenopei. E non a caso Davide Nicola dice - per ben due volte – di «apprezzarlo particolarmente». La partita, però, è tutta da giocare, oggi alla Domus, e il tecnico rossoblù, nell’evidenziare lo spessore di Lukaku e soci e le difficoltà della serata, esalta le potenzialità del Cagliari e sembra quasi spianargli la strada verso l’impresa nel corso della conferenza stampa pre gara nella pancia di Asseminello, dove ha appena avuto sul campo, evidentemente, le risposte che cercava nelle gambe e negli occhi dei suoi giocatori.

La strategia

«Io di questa squadra, più passano i giorni e più mi innamoro per il modo che ha di portare avanti il lavoro che stiamo svolgendo», svela quasi commosso l’ex allenatore dell’Empoli prima di lanciare la sfida: «Dobbiamo essere abili a sporcargli il gioco da subito, a creare dei raddoppi che possano controllare lo spazio e limitare le loro qualità. E aiutarci quando si perde nell’uno contro uno cercando di recuperare le posizioni velocemente». Nicola non nega l’evidenza, prova comunque a condizionarla. «Sarà una partita difficile per la qualità dell’avversario che ha un condottiero importante», puntualizza. «Il Napoli ha già i suoi tratti caratteriali. Ma noi dobbiamo essere molto competitivi. E per esserlo, dobbiamo giocare con grande coraggio». Messaggio forte e chiaro: «Soprattutto nella fase di non possesso, dobbiamo fare un grandissimo lavoro di squadra a tutte le altezze di campo, quindi già a partire dalla loro costruzione del gioco». La sosta poi ha permesso di smaltire la delusione e la rabbia per la sconfitta di Lecce. Anche se Nicola lascia intendere di non averla digerita del tutto: «Quando perdi creando tutte quelle occasioni è giusto infastidirsi. Sono certo che se riproducessimo sempre quei numeri, difficilmente ritorneremmo a casa senza punti».

L’ora di Gaetano

L’occasione del riscatto passa ora per la partitissima con il Napoli. «So quanto i tifosi tengono a questa sfida e vogliamo che siano fieri di noi. Così come vorrei che i giocatori percepissero ogni partita come questa». Il mercato alle spalle, finalmente. L’allenatore del Cagliari sprigiona soddisfazione: «Abbiamo dei parametri molto chiari, c’è un indice di liquidità e ciò che dovevamo fare lo abbiamo fatto. Abbiamo perso due giocatori come Dossena e Nandez che avevano la conoscenza del posto in cui erano e sono stati rimpiazzati da Luperto e Zortea. Quest’ultimo non siamo ancora riusciti a sfruttarlo, ma è un giocatore sul quale puntiamo. Il ritorno di Gaetano ci permette poi di pulire il gioco, aumentare la qualità nell’ultimo passaggio e in generale nella scelta della costruzione della manovra». Straordinario l’impatto con il fantasista campano. «Ho trovato un giocatore disponibile, intelligente nel gioco e pratico. Per lui questa sarà una partita particolare. È possibile che possa partire dall’inziio, è possibile che possa subentrare», temporeggia Nicola lasciando tutti col fiato sospeso, compreso il diretto interessato. Il suo valore aggiunto.

