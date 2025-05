Nicola Concas è il nuovo assessore 

L’assessorato ai Lavori pubblici del Comune di Iglesias è rimasto vacante appena 24 ore: ieri mattina il sindaco Mauro Usai ha consegnato la delega a Nicola Concas, consigliere comunale della passata e dell’attuale consiliatura e presidente della commissione Bilancio. Prende il posto di Alberto Cacciarru

La scelta

Trentanove anni, imprenditore nel settore della Logistica, Concas è già al lavoro: «Dopo sette anni come presidente della prima Commissione ho ricevuto la nomina ad assessore. Desidero ringraziare di cuore tutto il gruppo di amici che mi ha sempre sostenuto. – ha detto - Ringrazio il sindaco per la fiducia accordata: porterò avanti questo nuovo incarico con il massimo impegno e senso di responsabilità».

Concas nella prima consiliatura era stato eletto nel gruppo che faceva riferimento a Giorgio Oppi e dopo circa un anno, in un periodo per così dire “tumultuoso”, aveva costituito, insieme ai consiglieri comunali di “Rinnova Iglesias”, il gruppo “Officina politica” che aveva sostenuto per tutto il mandato il lavoro di Usai. Scelta portata poi avanti con la civica costituita con lo stesso gruppo, sempre a supporto della seconda candidatura di Usai. «Un rapporto di fiducia reciproca», tiene a sottolineare il sindaco nel ribadire «doveroso che chi, dal 2018, ha svolto incarichi di rappresentanza senza chiedere nulla, abbia la possibilità di essere messo alla prova in ruoli sempre più impegnativi».

La polemica

Usai ieri ha preso atto delle dichiarazioni di Alberto Cacciarru che, dopo aver ricevuto la notifica di revoca del mandato ha parlato di «decisione del sindaco inopportuna, inconsiderata sul piano politico, assolutamente inadeguata sul piano delle competenze professionali», e ha anche aggiunto che «la situazione attuale evidenzia un livello alto di decisionismo, “amichettismo” e, finanche, nepotismo». Pronta la replica: «Premesso che non è scritto da nessuna parte che un incarico politico, soprattutto se tecnico e non dettato dalle scelte degli elettori, debba durare cinque anni, ho compiuto questa scelta dopo un’attenta analisi che si basa sia su un contesto politico oggettivamente mutato, sia sulla mia volontà di dare spazio alle giovani generazioni. Non si può predicare il ricambio generazionale e poi non praticarlo. Concas è stato presidente della commissione Bilancio in maniera eccellente e vista la mole di progetti e finanziamenti in campo mi è sembra la scelta più giusta». Quanto all’accusa di “amichettismo” e nepotismo, Usai taglia corto: «Voler valorizzare un percorso frutto di anni di collaborazione leale e rapporti corretti qualcuno lo definisce “amichettismo”, per quanto mi riguarda è una regola di vita che rivendico e di cui vado fiero». Si mormora che il rimpasto sia ancora in corso e che potrebbe essere in ballo la delega alla Cultura ora affidata a Claudia Sanna. Usai non conferma ma non smentisce: «Ogni decisione sarà comunicata a tempo debito».

