Nicola: ci vuole cuore 

Assemini. Sorridente. Motivato. Carico. Come se fiutasse il colpo grosso dopo il trittico del rilancio, proprio nello stadio in cui ha giocato e allenato, a un’ora scarsa d’auto dal paese dove è nato e cresciuto, Luserna San Giovanni. «Non è facile avere continuità di risultati per una squadra che lotta per la salvezza, ma noi stiamo lavorando per questo». Davide Nicola cerca così lo step successivo dopo Monza, Milan e Lecce e lancia la sfida al “suo” Torino dal “Crai Sport Center” di Assemini in una partita che può segnare la svolta per il Cagliari. Testa e guardia alta. Non ingannino la classifica, le difficoltà incontrate sinora dai granata e l’aria pesante che si respirerà stasera sugli spalti. «Incontriamo una squadra qualitativa, capace, tosta, preparata. Una squadra che gioca un calcio propositivo, che si è evoluta, tra l’altro, nel modo di difendersi nelle ultime tre partite», tiene a precisare il tecnico sfoderando il terzo acronimo della serie, dopo «pepe» e «fame»: ecco «cuore». Inteso come «compattezza e coraggio, unità, organizzazione, resilienza, efficacia».

L’equilibrio

«Dovremo essere concentrati ed esprimere noi stessi. Perché questa è un’altra opportunità per continuare il nostro percorso di crescita, sapendo che ovunque andiamo, abbiamo la necessità di portare via qualcosa», chiosa Nicola, senza esaltarsi dopo una vittoria o deprimersi dopo una sconfitta. «Ci mancano ancora tanti punti per raggiungere l’obiettivo che ci siamo prefissati, dobbiamo pensare partita per partita e continuare a non vivere di picchi ma a mantenere un equilibrio su quello che siamo in grado di poter fare». Nicola cerca cosi il giusto mix: «Io rimango sempre con i piedi ben saldi per terra, ma anche con la testa tra le nuvole. Perché anch’io sogno, spesso e volentieri. Anche noi abbiamo le nostre ambizioni, rispetto ad altri, però, ci dobbiamo arrivare con più tempo e umiltà».

Il mercato

Per quanto riguarda il mercato, Nicola passa la palla a Bonato e Giulini. «Sapete che a me non piace girare attorno alle cose», la premessa. «C’è un direttore sportivo che sa benissimo quali sono le esigenze e c’è un presidente che ha dimostrato di avere la capacità di partecipare alla costruzione della squadra», afferma per poi puntualizzare: «Chiunque dovesse venire, deve sapere dove arriva. Perché la maglia non è un semplice indumento ma una seconda pelle che o te la senti o non te la meriti. Anche perché qui troverebbe una squadra di valori».

Giù le mani da Mina

Soddisfatto per la reazione avuta da Gaetano contro il Lecce, Nicola guarda comunque avanti. «Trovata la scintilla», rincara la dose, «Gianluca deve continuare con la stessa intensità ma anche con la stessa spensieratezza». Sulla questione Mina, invece, entra a muso duro. «Non mi piace quando lo si identifica come un provocatore perché non lo è affatto», chiarisce, infastidito non poco dalle «etichette tropo facili nel calcio». E precisa: «Non ha mai avuto una condotta violenta, mai un’entrata scomposta o scorretta. I due “rossi” che ha generato sono stati abbastanza evidenti. Yerry Mina è un giocatore assolutamente corretto e un grandissimo professionista che accetta il duello fisico e mentale».

RIPRODUZIONE RISERVATA