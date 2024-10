Nicola ci crede: Toro competitivo, ma siamo pronti 

Assemini. «Emozionato? No, fortunatamente il passato serve a definire quello che serve nel presente. C’è sempre il piacere di confrontarsi contro squadre di questo genere, ma solo per la voglia di confrontarsi, appunto». Davide Nicola va oltre l’aspetto emotivo del match di stasera, lo ignora proprio. È talmente concentrato sull’obiettivo e dentro la realtà rossoblù che il nome dell’avversario è un dettaglio, importante solo per la tipologia del gioco, per le caratteristiche degli interpreti e per le insidie che potrebbe riservare. Non ne voglia il Torino, che pure rappresenta le sue origini piemontesi e nel quale ha militato prima come calciatore poi in panchina, ottenendo, tra l’altro, risultati entusiasmanti. Ma le tentazioni emozionali gli scivolano addosso come la pioggerellina che innaffia Asseminello mentre lui prova a spiegare il cambio di passo del Cagliari dalla pancia del centro sportivo, dietro la scrivania della sala stampa. «Io faccio l’allenatore. A me interessa rispettare le tifoserie che ho rappresentato e immergermi completamente in quelle in cui vado ad operare. In questo momento mi interessa farmi apprezzare qui e dimostrare la bontà del mio lavoro in questo contesto che mi affascina». Capitolo chiuso.

Le strategie

Il Torino nel mirino, dunque. «Ha struttura, forza e idee. Ha tanta qualità, in più è fisico e aggressivo», ricorda Nicola, che ammette di aver spulciato le ultime cinque gare dei granata di Vanoli. «Anche quando le cose non stanno girando per il verso giusto, riesce a non far scappare le partite. Mantiene un baricentro incredibilmente alto e, allo stesso tempo, ha diverse strategie. È molto abile nel gioco sulle fasce, rispetto agli anni precedenti utilizza di più il cambio gioco diretto. E lavora molto bene con le punte, tenendole sempre vicine. Ma come tutte le squadre ha delle situazioni di cui si può approfittare». Questo il nodo cruciale su cui batte l’allenatore rossoblù. L’assenza di Zapata? Conta, sì, ma non troppo per Nicola: «Adams sta dimostrando di essere molto interessante, non solo in termini di finalizzazione. Sanabria, che conosco molto bene, lo considero tecnicamente sublime. E non dimentico Vlasic». Tradotto: «Il Torino ha delle risorse al di là di Zapata e noi dovremo riconoscere il cambio di caratteristiche. Così come, in generale, dovremo essere abili a capire quali strategie sceglieranno e contrapporci in modo efficace».

Il trittico

Le sensazioni sono positive. «Sto conoscendo sempre di più la rosa e la sosta mi è servita da questo punto di vista. Anche contro il Torino ci sono i presupposti per esprimere i nostri principi sui quali puntiamo», mostra il petto orgoglioso Nicola che coccola i nazionali («eccetto Obert, sono tutti abili e arruolati») ed è soddisfatto per i risultati raggiunti sul piano atletico. Fissa così un nuovo step: «Credo che questo trittico di partite così ravvicinate – contro Torino, Udinese e Bologna – sia importante per dimostrare che la condizione sta migliorando per tutti. E infatti, giocoforza, tutti i giocatori saranno interessati, con diversi cambi, nelle prossime tre partite». Subito il Toro, intanto. Il suo Toro. Anzi, no.

