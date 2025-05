Nicola: ci abbiamo provato 

«Ci abbiamo provato». Davide Nicola sorride amaro e allarga le braccia davanti allo strapotere partenopeo. Anche se qualche rimpianto se lo porta comunque dietro, l’allenatore del Cagliari. «Siamo usciti a testa alta». Aveva chiesto una prova di orgoglio e grande professionalità alla sua squadra, nonostante avesse già centrato l’obiettivo domenica scorsa contro il Venezia, nonostante le tante assenze, alcune eccellenti, e nonostante il contesto. E quella, almeno, l’ha avuta. «Ancora una volta devo fare i complimenti ai ragazzi, sono scesi in campo con lo spirito giusto provando a mettere in difficoltà il Napoli e riuscendoci per quasi tutto il primo tempo», tiene a precisare il tecnico piemontese che chiude, così, la sua prima stagione sulla panchina rossoblù. «Bisogna essere orgogliosi di aver raggiunto la salvezza per il secondo anno consecutivo alla penultima giornata», aggiunge poi, «perché basta poco per andare in difficoltà: questo è un dato di fatto».

Il suo futuro ora? «Io a Cagliari sto benissimo», mette subito in chiaro Nicola che ha un contratto per un secondo anno più un’opzione per un terzo. «Ci sarà modo e tempo per programmare la prossima stagione insieme alla società». Presto l’incontro. «Prima è, meglio è, chiaramente. Ma la nostra società è seria e per qualcuno la programmazione è già iniziata», puntualizza l’allenatore. «Ora che il campionato è finito ci sarà modo e tempo di impostare i programmi. Come già ho detto nella conferenza pre partita, basta sapere quali sono l’obiettivo e gli investimenti che puoi fare: se si vuole alzare l’asticella si deve investire dove si può, se non è possibile va detto senza alcun tipo di problema. Ma non si può dire che il Cagliari valga oltre la salvezza».

Giornata speciale per Giuseppe Ciocci, all’esordio in Serie A proprio a Napoli. «È incredibile davvero. L’emozione di esordire con la squadra della propria città non si può descrivere con le parole», afferma il 23enne portiere cagliaritano. «Non me l’aspettavo ma ci speravo, lo ammetto. E dopo tanti anni di sofferenza e infortuni, voglio prendere questo giorno come un punto di ripartenza per rilanciarmi dopo tutte le sfortune che ho avuto. Sfortune che, però, mi hanno aiutato a crescere come uomo».

Soddisfatto a sua volta per la stagione Nicolas Viola. «Abbiamo fatto un campionato con tantissime cose positive», ricorda il numero 10 rossoblù, «impariamo dagli errori e cerchiamo così di migliorarci e ripartiamo dalle certezze. Per questo», afferma il fantasista calabrese, «sono molto fiducioso per il futuro».

