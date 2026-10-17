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Serie A.
18 ottobre 2026 alle 00:07

Nicola, che esordio: il Venezia si sblocca, è crisi Napoli 

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Venezia 1

Napoli 0

Venezia (3-5-2) : Stankovic; Halhal, Juan Jesus, Moreno (26’ st Schingtienne); Hainaut, Sohm (37’ st Fanne), Basic (26’ st Helgason), Kike Pérez, Haps (26’ st Mazzoc-

chi); Yeboah (18’ st Al. Rrahmani), Adams. Allenatore: Nicola.

Napoli (3-4-2-1) : Meret; Beukema (19’ st Politano), Am. Rrahmani, Badiashile; Di Lorenzo, Gilmour (9’ st De Bruyne), Lobotka, Spinazzo-

la (37’ st Olivera); McTominay, Giovane (9’ st Alisson); Lucca (9’ st Hojlund). Allenatore Allegri.

Arbitro : Sacchi di Macerata.

Rete : nella ripresa 4’ Adams.

Note : ammoniti Kike Pérez, Basic. Recupero 3’ pt-4’ st. Al 22’ st Stankovic ha parato un rigore a De Bruyne.

Venezia . Un Venezia completamente trasformato dalla cura Nicola batte il Napoli e conquista i primi tre punti della stagione, con una rete di Adams e una prestazione magistrale di Stankovic che respinge l’impossibile, compreso un rigore di De Bruyne. Per Allegri terzo stop nelle prime sette giornate, a quattro giorni da quello in Champions. Dopo un’occasione mancata da Giovane, sul rovesciamento di fronte, decide Adams al 4’ della ripresa: sfrutta un liscio di Amir Rrahmani e il suo destro fa secco Meret. Allegri prova a risistemarla coi cambi, Alisson Santos (che finisce con un nuovo infortunio) mette in mezzo e l’ex Juan Jesus salva sulla linea su Hojlund. Che poco dopo si procura un rigore (fallo netto di Moreno) ma Stankovic blocca la battuta di De Bruyne. Il portiere di casa para tutto.

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