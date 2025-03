Nicola: carichi ma con equilibrio Senza frenesia 

Assemini. L’arte della pazienza in una partita più complicata di quanto possa suggerire la classifica, considerata poi l’importanza della posta in palio. «Dobbiamo essere carichi ma con equilibrio. Senza frenesia». Davide Nicola non vede l’ora di mollare la presa e lasciare che il suo Cagliari vada all’assalto del Monza. Prima, però, chiede ai giocatori coerenza, spirito di sacrifico. E alla Domus, invece, una spinta costante, al di là del risultato, dell’evolversi del match e delle insidie che potranno sorgere, soprattutto nella fase iniziale. «Il pubblico deve essere bravo a sostenerci, soprattutto con i più giovani». Il resto sarà la conseguenza, inevitabilmente, di quanto provato e riprovato in queste due settimane di sosta, che lo stesso tecnico rossoblù considera un toccasana. E non solo perché gli hanno permesso di recuperare Zappa, Luvumbo e in parte Coman. «Avevamo bisogno proprio di staccare dalla prestazione emotiva dalla partita». E ricaricare così le pile in vista di un rush finale che si preannuncia particolarmente infuocato.

Occhio al Monza

Ritmo e speranze in conferenza stampa, ad Asseminello. Già lo sguardo di Nicola è un guanto di sfida, per quanto faccia di tutto per gestire l’adrenalina, e di conseguenza le emozioni. E a chi gli chiede se questa sia una partita da vincere a tutti i costi, lui risponde così: «Ne mancano nove e sono tutte molto importanti per noi. Abbiamo ben chiaro l’obiettivo e ci alleniamo per raggiungerlo il prima possibile. Non so quanti punti servano, e sinceramente non mi interessa. A me interessa solo che la mia squadra sia focalizzata su quello che stiamo facendo». E sull’avversario, fanalino di coda ma insidioso quanto basta per tenere sollevate tutte le antenne di Sant’Elia, dice: «Il Monza è una squadra formata per lo più da giovani, ma può contare anche su giocatori esperti, di livello notevole. E da rispettare quindi. Così come faranno loro con noi, del resto». Messaggio forte e chiaro.

Da Roma con furore

Nicola non è d’accordo con chi considera il Cagliari meno sfacciato e più calcolatore rispetto alla prima parte del campionato. «Basti pensare a Roma dove abbiamo fatto una gran partita, senza troppi calcoli. Anzi, in qualche situazione li avremmo anche dovuti fare. Indubbiamente», tiene a sottolineare, «sono stati tre mesi intensi. Lo sono stati un po’ per tutti». È stata una pausa provvidenziale, dunque. Ha consentito di recuperare tre giocatori chiave. «Soprattutto questa settimana Zappa e Luvumbo hanno lavorato con noi con i giusti carichi. Stringe un po’ i denti Coman, ma lo porto ugualmente con me». Obert, dunque, l’unico rossoblù indisponibile. Abile e arruolato, invece, Mina, che è rientrato dalla Colombia giovedì e si è aggregato al gruppo solo venerdì. «Fortunatamente ha giocato solo 35 minuti in Nazionale, è arrivato bello carico. Motivato. Centrato. E ha recuperato bene». Palla al centro.

