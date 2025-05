Nicola: carichi e consapevoli Ce la giochiamo  

Assemini. È focalizzato sull’obiettivo, non ossessionato, però. E oltre a dirlo, lo dà proprio a vedere, Davide Nicola, di fronte alle telecamere della sala stampa di Asseminello dove prende forma il guanto di sfida del suo Cagliari due ore prima della partenza. Con equilibrio, ma senza timori reverenziali, anzi. «Mancano tre partite e non possiamo concentrarci soltanto su questa. Ognuna ti dà la possibilità di raggiungerlo, poi è chiaro che tutti vorremmo farlo il prima possibile». La sconfitta con l’Udinese sembra così lontana, la salvezza, invece, sempre più vicina. «Andiamo a Como belli carichi, consapevoli di affrontare una squadra forte ma anche di poter giocare la nostra partita».

L’avversario

Sarà tutta un’altra gara rispetto a quella disputata all’andata alla Domus (e finita 1-1). Era appena la seconda giornata e da allora il Como è diventato una squadra altamente competitiva grazie agli investimenti importanti della società e al lavoro svolto sul campo da Fabregas. «Il Como si è affacciato con prepotenza in questo campionato di Serie A, al pari del suo allenatore e dei giocatori», afferma Nicola. «Ha poi alzato ulteriormente il tasso tecnico della squadra. Una squadra piacevole da vedere. Tecnica, abile nell’uno contro uno. Ha poi quattro-cinque giocatori di assoluto livello». Non a caso si è tirata fuori in largo anticipo dalla bagarre ed è reduce da cinque vittorie. «Ci costringerà a cambiare modo di stare in campo nel corso della partita».

La crescita

Anche il Cagliari, però, in questi otto mesi e mezzo è cambiato in meglio. Ha trovato nel frattempo la chiave e una sua identità, chiara, forte, e Nicola ci tiene a sottolinearlo: «Siamo in crescita, i dati confermano che la costruzione di questa squadra è stata oculata. Poi tutti non vediamo l’ora di raggiungere l’obiettivo». Sereno e spavaldo allo stesso tempo, il tecnico rossoblù. Nemmeno gli infortuni o i vari acciacchi sembrano condizionare il suo umore e le certezze sulle potenzialità della squadra oggi a Como. Intanto fa il punto: «Su Mina capiremo meglio la settimana prossima e speriamo di recuperare quanto prima Coman, alle prese col solito fastidio al tendine d’Achille». Non solo. «Jankto e Kingstone hanno avuto un problema alla caviglia. C’è poi Luperto da valutare. Comunque parte con noi, poi vedremo. Vengono anche Pintus e Vinciguerra perché abbiamo bisogno di loro». Detto questo: «Siamo convinti di poterci giocare la nostra partita».

Il Papa

In avvio di conferenza stampa, rispondendo a una domanda esplicita, Nicola ha voluto augurare una «buona missione» al nuovo Papa. «Ho visto la sua proclamazione in diretta e devo dire che è stato tutto molto emozionante», ammette. «Mi è piaciuto come si è posto, mi è piaciuta la sua semplicità e mi è piaciuto il messaggio che ha dato. Credo che abbia detto almeno dieci volte la parola “pace”».

