Nicola: Cagliari, quanto ti ho voluto 

«Il Cagliari l'ho voluto fortemente. E finalmente sono qui». Davide Nicola sorride. Ha aspettato un mese prima di poter uscire allo scoperto e firmare il contratto che lo lega alla società rossoblù per i prossimi due anni con l'opzione per una terza stagione. E, come non bastasse, il volo Ryanair che doveva portarlo a Elmas da Torino per la prima volta come nuovo allenatore del Cagliari è atterrato con un ritardo di oltre un'ora e mezza per il maltempo che ha colpito il Nord Italia. Ma alla fine eccolo qua, Nicola. Giacca nera su maglia nera e lo sguardo sgranato quando, all'apertura delle porte nel settore arrivi, ha trovato una folla di tifosi che gridava il suo nome. «Non me lo aspettavo...».

L'abbraccio

A 51 anni sa di vivere un'occasione importante della sua carriera. Ma quei tifosi tutti per lui davvero no, non se li aspettava. Ricambia gli abbracci, stringe forte al collo l'immancabile sciarpa rossoblù che sembra quasi una nuova firma sul contratto, stavolta con l'anima. Non vede l'ora di iniziare. Ancora poche ore. Questa mattina la conferenza di presentazione, poi di corsa al Crai Sport Center per accogliere i suoi nuovi ragazzi. Si guarda intorno, i cori sono tutti per lui: «È un'accoglienza eccezionale, non me l'aspettavo davvero. Ora toccherà a noi ricambiare tutto questo affetto».

Orgoglio

Non è il momento di parlare di tattiche, del Cagliari che sarà. Per quello ci sarà tempo nella conferenza odierna. Ora Nicola parla di cuore e col cuore: «Dobbiamo rendere orgogliosa questa gente e trovare la nostra identità, questo è quello che mi preme di più». Inutile anche pensare al calendario, all'esordio con la Roma in casa e al bis, sempre alla Domus, contro il Como: «Il calendario ora non è importante. Ora conta trovare la nostra identità, un'identità che rappresenti questa gente». I tifosi lo trascinano fuori dall'aeroporto dove lo attende una macchina che lo porterà ad Asseminello. La lunga attesa è già un ricordo, finalmente Nicola può iniziare quest'avventura: «L'ho voluta davvero».

L'inizio

Gli ultimi metri sembrano non finire mai, anche perché Davide Nicola non dice no a nessuno. Una serie infinita di scatti, selfie in quantità industriale, non si nega per un abbraccio o un sorriso. Perché il Cagliari, che per anni ha visto come rivale nella corsa disperata verso la salvezza, ora è casa sua. Dopo averlo sfidato con Crotone, Genoa, Torino, Salernitana ed Empoli, centrando sempre l'obiettivo, si mette alla guida dei colori rossoblù, raccogliendo l'eredità pesantissima di Claudio Ranieri. Ma dopo l'abbraccio dei tifosi che lo hanno atteso per un mese e due ore, Nicola non ha certo paura ed è pronto a questa nuova sfida.

