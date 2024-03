Nicola: «Cagliari molto aggressivo» 

Empoli. Si può sempre fare meglio. A me dei dodici punti conquistati sotto la mia gestione non interessa nulla. A me interessa solo di proseguire nel nostro percorso». Il tecnico dell'Empoli, Davide Nicola, punta il Cagliari: «È stata una settimana che mi è piaciuta molto, in cui ho visto i ragazzi dimostrare grande consapevolezza su quello che è il nostro cammino e il nostro obiettivo. Si sono impegnati molto». Sull'avversario, Nicola ha le idee chiare: «Il Cagliari è una squadra tosta. Sono bravi a conquistare la profondità, sfornano numerosi attacchi laterali, hanno capacità di essere aggressivi anche ai limiti del regolamento. Il loro allenatore è competente e capace, molto bravo. Arrivano da due pareggi a Udine e in casa col Napoli. In più Mina e Gaetano sono due giocatori qualitativi che si sono aggiunti all'organico».

