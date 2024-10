Nicola: bravi tutti. e potevamo vincere... 

Quattro punti in sei giorni tra la trasferta di Parma e quella di ieri a Torino contro la Juventus. Il Cagliari che non ti aspetti o proprio quello che si aspettava Davide Nicola, soddisfatto a dir poco per il pareggio con i bianconeri, persino amareggiato dopo il palo colpito da Obert (il nono legno stagionale per i rossoblù). «Grande prova contro una grande squadra. Faccio i complimenti ai miei giocatori, ma già sanno cosa penso di loro». L’allenatore piemontese mostra il petto al campionato tenendo comunque un profilo basso. «Non abbiamo mai mollato, siamo rimasti sempre in partita», tiene a precisare. «E peccato per il gol sfiorato al novantesimo. Sarebbe stato qualcosa di eccezionale segnarlo proprio in quel frangente». Insomma, una grande prova contro una grande squadra e con un grande rimpianto.

Un pari speciale

Potenza di un punto, non un punto qualunque. «Un punto non è più pesante di un altro», la premessa di Nicola. «Cambia semmai la soddisfazione per averlo raggiunto in un contesto particolare, fuori casa, in questo stadio e contro una squadra con questo livello qualitativo. Tra l’altro», se la gode il tecnico piemontese, cuore e passato granata, «siamo i primi ad aver segnato alla Juve dall’inizio del campionato e questo ci fa piacere».

La strategia

L’aveva pensata più o meno così, la sfida allo Stadium. «La Juventus ha una cifra tecnica importante, ha un gioco posizionale, verticalizza subito. E il fatto che stavolta sia stata costretta a utilizzare spesso il lancio lungo la dice tutta sulla nostra prova», tiene a precisare Nicola. «La strategia iniziale era quella di cercare un possesso palla intelligente che progredisse sino a conquistare l’area. Non sempre ci siamo riusciti, ma è normale che sia così. Tra primo e secondo tempo abbiamo aggiustato una scalata che non ci piaceva troppo», spiega, «e siamo cresciuti anche come intensità». Una prova di forza, insomma. «Il Cagliari ha delle idee e ha dimostrato di volerle mettere in pratica. E ha dimostrato di avere una mentalità a prescindere dall’avversario». Testa alta e petto in fuori.

Il rigore

Il rigore concesso alla Juve per il tocco di mano di Luperto? «Non mi convince intanto per una questione di biomeccanica», chiarisce subito Nicola. «Se io devo andare a contendere un duello aereo con Vlahovic o Gatti è ovvio che nel momento dello stacco utilizzo le mani per darmi più slancio», entra poi nel dettaglio. «Quando subisco un intervento da tergo, con l’avversario che mi si appoggia alle spalle facendomi cadere all’indietro, io non posso dimenticarmi che ho due mani attaccate al corpo». Una domenica di rimpianti, insomma. Una domenica comunque speciale.

