Nicola: «Avversario di altissimo livello» Ma accetta la sfida 

Assemini. Il guanto di sfida scorre nei suoi occhi e scandisce i tempi dell’attesa con un carico di adrenalina. Ha preparato due diverse strategie in settimana, svela Davide Nicola col piglio incuriosito proprio in chiusura di conferenza stampa, e non vede l’ora di sperimentarle questo pomeriggio al Dall’Ara. L’allenatore del Cagliari sa bene a che cosa va incontro, ammette pure di divertirsi quando vede giocare il Bologna. Ma accetta il confronto. Vuole provarci. «Vogliamo produrre una prestazione che possa essere all’altezza di un avversario così», il buon proposito sbandierato dal “Crai Sport Center” di Assemini poco prima di salire sull’aereo che porta i rossoblù nel capoluogo emiliano per la terza gara di un trittico di fuoco, tra Atalanta, Juventus e Bologna, appunto. «L’obiettivo era quello di fare più punti possibili. Uno lo abbiamo conquistato a Bergamo. Riuscirne a farne altri sarebbe importante».

La linea

Anche stavolta sono più le grane delle agevolazioni. «Il modo in cui il Bologna ha messo in difficoltà il Milan dà proprio l’idea della forza di una squadra che ha giocatori qualitativi, con un ritmo importante e che ti mette quindi una pressione incredibile». L’altra faccia del match è quella del Cagliari. Che scalpita, morde il freno. «E se miglioriamo su alcune cose, soprattutto sulla velocità e in certe scelte, possiamo essere molto competitivi. Certo, dovremo essere bravi quando avremo la palla noi, ma anche in fase di non possesso. Dovremo poi avere un palleggio veloce, con pochi tocchi», detta la linea il tecnico rossoblù evidenziando l’aggressività degli emiliani. «Sono aggressivi, maledettamente aggressivi. Si vede molto la mano di Italiano, ha dato verticalità a una squadra già organizzata. E quel poco che concedono, dovremo sfruttarlo in velocità».

Zito in rampa di lancio

Nicola esclude un Bologna stanco o scarico dal recupero col Milan di tre giorni fa. «Ha una rosa importante con alternative di livello. Giocando in casa, poi, c’è grande entusiasmo. E hanno un ritmo pazzesco. Anche per questo», ribadisce, «non vedo l’ora di sperimentare il nostro lavoro e di mettere in campo quelli che sono i nostri ritmi». Quelli che deve, però, ritrovare Gaetano, ancora alle prese con qualche acciacco, rivela lo stesso Nicola. Di nuovo in rampa di lancio, invece, Luvumbo. «Contro la Juve era importante che avesse un minutaggio dopo il lungo stop e che desse un messaggio mentale a se stesso, ossia che è guarito. Vedremo se impiegarlo all’inizio o a gara in corso contro il Bologna, e come».

Parole al miele anche per Palomino, che in settimana ha rifiutato l’offerta del Talleres nonostante giochi poco o nulla. «Era importante, da parte mia e da parte della società, ribadire l’enorme fiducia che abbiamo in lui. Restano tuttavia certe gerarchie, per quanto si cerchi di dare a tutti la propria possibilità. E tutti saranno importanti in queste ultime dodici partite».

