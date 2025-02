Nicola avrà l’imbarazzo della scelta 

Si avvicina il giorno di Atalanta-Cagliari e sale inevitabilmente il ritmo ad Asseminello dove si respira ben altra atmosfera dopo la vittoria nello scontro diretto con il Parma. Per la gara con la Dea, l’allenatore Nicola avrà tutti a disposizione. Anche l’ultimo arrivato Coman sta avendo la possibilità di assimilare ulteriormente i meccanismi della squadra mentre Luvumbo (che non gioca da un mese mezzo) sta forzando e punta ad avere un buon minutaggio sabato pomeriggio.

La trasferta

Confermate intanto le indiscrezioni dei giorni scorsi con importanti limitazioni ai tifosi del Cagliari per la trasferta bergamasca. Chi è nato in Sardegna, infatti, può acquistare il biglietto esclusivamente nel Settore Ospiti del Gewiss Stadium e soltanto se possessore di Fidelity Card. La decisione dell'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive ha lasciato tutti particolarmente amareggiati, compreso il Cagliari Calcio che confidava nell'apertura della trasferta come già avvenuto in questa stagione, per esempio a Milano. Tra l’altro, i rapporti tra le due tifoserie sono buoni. Il club rossoblù si è interfacciato sino alla fine con le autorità per provare a sbloccare la situazione e permettere a tutti i suoi tifosi di sostenere la squadra lontano dall’Isola, ma non è bastato.

