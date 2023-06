Nicola aveva previsto tutto: 1-0 al 94’, gol di Pavoletti 

«Finisce uno a zero al 94’ con gol di Pavoletti». Lo ha detto con tale sicurezza che a rivederlo e, soprattutto, risentirlo oggi vengono i brividi. Il video di Nicola Massidda, intervistato dalla Rai all’ingresso della Fiera di Cagliari a poche ore dalla gara del San Nicola, è diventato virale. E ora tutti lo chiamano per chiedergli i numeri per il Superenalotto o i risultati delle prossime partite.

Nicola, 49 anni, di San Vero Milis, ingegnere clinico presso il Policlinico di Monserrato, è tifosissimo della squadra rossoblù e ha un debole, manco a dirlo, per Pavoletti. Il giornalista, quando gli ha chiesto quale fosse il giocatore simbolo, quasi non si capacitava della sua risposta. «Ma come? Non Lapadula? Probabilmente poi entrerà a gara in corso». Lui non ha battuto ciglio. «Meglio, al 94’, uno a zero al 94’». Detto, fatto. E quando poi ha visto la zampata del capitano sul maxischermo allestito dal Comune («io e mia moglie Maria Giovanna abbiamo fatto il diavolo a quattro per trovare i biglietti») ha realizzato, ripensato a quell’intervista e si è messo le mani nei capelli. «Non potevo credere ai miei occhi». Ad averlo saputo prima, si sarebbe evitato, almeno lui, tutto quello stress per novantatré minuti. O magari se la sarebbe giocata. «La cosa incredibile è che le poche volte che ho scommesso per qualche partita non ho mai vinto nulla». Mai dire mai quando c’è di mezzo Pavoletti. (f.g.)

