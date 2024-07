Nicola aspetta l’annuncio e i rinforzi 

Il Cagliari e Davide Nicola ci riprovano. Oggi è infatti previsto l'incontro del tecnico con l'ente conciliatore che dovrà ratificare la risoluzione del contratto tra Nicola e l'Empoli propedeutico all'arrivo in Sardegna. Chiusa la vertenza col club toscano, sarà finalmente possibile firmare col Cagliari.

La volta buona

Diciannove squadre su venti in A hanno ufficializzato il padrone della panchina per la stagione che verrà. Ne manca uno, quello del Cagliari, anche se poi tra il club rossoblù e Nicola l'accordo è stato raggiunto da tempo. Tanto che il tecnico, dopo aver annunciato all'Empoli la sua intenzione di interrompere anticipatamente il suo rapporto, lavora a stretto contatto col ds Bonato per la costruzione della nuova rosa. Oggi ci sarà l'annunciato incontro con l'ente conciliatore e, una volta risolto il contratto con l'Empoli (che lunedì ha già annunciato il suo sostituto, D'Aversa), potrà firmare con il Cagliari un biennale con opzione per il terzo anno. E con lui ci saranno il vice Simone Barone, il collaboratore tecnico Manuele Cacicia, il preparatore atletico Gabriele Stoppino e il match analyst Federico Barni. Resta da individuare il nuovo allenatore dei portieri, dopo i saluti per motivi familiari di Walter Bressan, e da risolvere la situazione dei collaboratori dello staff di Claudio Ranieri ancora sotto contratto.

Resistenza

Intanto lunedì pomeriggio il Crai Sport Center riaprirà i cancelli per la ripresa della preparazione in vista della nuova stagione. E, a sorpresa, potrebbe essere presente anche Gianluca Lapadula. Terminata la poco fortunata esperienza col Perù in Copa America, infatti, l'attaccante è tornato in città e, come immortalato sui social, ha ripreso ad allenarsi nella palestra di Asseminello. Quasi un messaggio al Cagliari, che aspetta le proposte giuste per un giocatore che Nicola non considera fondamentale per il futuro. Lapadula è inseguito da diversi club in B, a partire da Palermo, Pisa e, ultimo, il Bari. Ma ha ancora un anno di contratto e proverà a farlo rispettare per restare in Sardegna e giocare la terza stagione col Cagliari. Una conferma che cerca anche Nicolas Viola, il cui contratto è invece già scaduto. Ma anche il centrocampista si allena in città (rigorosamente con le tenute da allenamento del Cagliari) e spera in una chiamata per un rinnovo problematico, ma non impossibile.

Tris in arrivo

E lunedì ad Asseminello potrebbero esserci i volti nuovi di Mattia Felici, Roberto Piccoli e Nadir Zortea. Il primo, esterno offensivo della Feralpisalò, potrebbe diventare rossoblù già oggi: il Cagliari ha infatti raggiunto l'accordo col giocatore e oggi potrebbe chiudere col club per una cifra di circa un milione. Trattativa in dirittura d'arrivo anche con l'Atalanta per Zortea e Piccoli, attesi in prestito con diritto di riscatto. Tutto fermo, invece, per Luperto, col difensore che aspetta una chiamata dal Torino dopo la cessione al Napoli di Buongiorno. In uscita resta Radunovic, che potrebbe accettare la proposta del Bari. Per la sua sostituzione come dodicesimo, oltre al comasco Semper, si valuta lo svincolato Seculin, lo scorso anno a Modena.

