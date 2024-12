Nicola ammette: «Qualcuno deve crescere» 

Tanti cambi di formazione e un discreto primo tempo, poi l’eliminazione. Per il Cagliari, archiviata la Coppa Italia, c’è da voltare pagina e pensare alla corsa salvezza in campionato, che ripartirà domenica alle 15 a Venezia. «Ma non abbiamo ragionato come se questa partita fosse da snobbare», sottolinea Davide Nicola dopo la sconfitta dello Stadium. E ritiene comunque di aver avuto buone risposte da chi ha schierato ieri sera a Torino: «Qualcuno deve crescere, ma era giusto vedere all’opera chi ha giocato meno perché c’è bisogno di tutti. Secondo me abbiamo fatto un’ottima partita fino al 2-0, poi obiettivamente siamo un po’ calati. Ci dispiace, perché era da un po’ che il Cagliari non passava al turno successivo: ci eravamo caricati così, abbiamo onorato al meglio la coppa. Dispiace perché nel primo tempo potevamo anche trovare il vantaggio: così non è stato. Sul 2-0 c’era poco da difendere, a noi piace poco attendere e abbiamo corso dei rischi».

Crescita necessaria

Per la terza partita consecutiva il Cagliari non ha trovato il gol, nonostante l’occasione di Lapadula dopo appena 38’’. Un dato, quello sulla scarsa concretezza, che non piace troppo a Nicola: «Lo dico sempre, dobbiamo creare dei numeri e non li abbiamo ancora. Per farlo dobbiamo creare occasioni, anche contro avversari molto forti: dobbiamo diventare più abili a sfruttarle, per spostare l’inerzia delle partite». Ma ieri sera, secondo il tecnico, c’era poco da fare: «Siamo ambiziosi ma anche umili e dobbiamo riconoscere le qualità dell’avversario, però il Cagliari ha dimostrato di avere idee e voler onorare al massimo l’impegno. Poi abbiamo avuto delle disattenzioni e il punteggio poteva essere più rotondo». Le scelte iniziali e le tante novità sono state obbligate: «Sapevamo di dover fare qualche cambio, per tenere tutti sul pezzo. L’intento era crederci e l’abbiamo dimostrato fino al 2-0, in maniera anche convincente. Dopo va riconosciuto che la Juventus ha le sue qualità: non siamo riusciti in quello che volevamo, però il Cagliari è venuto qua per giocarsela».

Obiettivo salvezza

Lapadula si rammarica per aver mancato l’immediato 0-1: «Ha fatto una gran parata Di Gregorio, ma è un’occasione sbagliata e dovevo fare gol. Quando vieni a giocare qui, hai queste occasioni e non le concretizzi alla lunga paghi, ma sono contento per l’atteggiamento del primo tempo. Ora pensiamo al Venezia». Prima della partita si era espresso il direttore sportivo del Cagliari, Nereo Bonato: «Quest’ultimo periodo è simile alle prime quattro giornate, quando creavamo molto e realizzavamo poco. Un po’ di cinismo in più serve, ci stiamo lavorando e speriamo che in breve tempo si risolva», il suo commento. Con uno sguardo al mercato di gennaio, dove fa intendere che qualche rinforzo arriverà: «Stiamo facendo le ultime valutazioni interne per capire cos’è mancato, poi monitoriamo quali profili potranno essere disponibili per colmare quelle lacune mostrate nella prima parte di campionato».

