Nicola amaro: ci siamo complicati la vita 

«Ci siamo complicati noi la vita. E questo è un gran peccato, perché i ragazzi hanno dato tutto anche quando sembrava che l’Udinese avesse la partita in mano». Amaro, amarissimo, Davide Nicola riavvolge il nastro tra i rimpianti, la rabbia e la consapevolezza, però, di averci provato. Sapeva bene, l’allenatore del Cagliari, quali insidie avrebbe riservato la sfida con i friulani. Alla viglia aveva detto che a fare la differenza sarebbe stata la disciplina tattica, oltre ai duelli individuali. «E fino all’espulsione», sottolinea, finita la gara, nella sala stampa del “Bluenergy Stadium”, «ci stavamo riuscendo. Eravamo abbastanza disciplinati e, allo stesso tempo, stavamo cercando di costruire la nostra partita». Il “rosso” a Makoumbou l’ha poi stravolta dopo mezz’ora. «Ma questo fa parte del calcio. Può succedere a noi come agli altri, tutto è comunque formativo. Certo, mi sarebbe piaciuto vedere come sarebbe andata a finire in undici contro undici», il gran rammarico del tecnico piemontese, passato per la panchina bianconera, tra l’altro, nella stagione 2018-19, con poca fortuna.

Dietro la lavagna

Fatale, dunque, l’espulsione di Makoumbou, per quanto Nicola non se la senta proprio di gettare la croce addosso al centrocampista congolose, tra i pochi superstiti del turnover. «Antoine non è uno sciocco, sa benissimo che la gestione del secondo cartellino non è stata adeguata», la premessa a un ragionamento ben più ampio che coinvolge un po’ tutta la squadra. «In questi casi bisogna fare delle riflessioni, capire perché lui viene ammonito, come ci si arriva a quella ammonizione». Detto questo: «I cartellini, gialli o rossi, fanno parte del calcio». E il primo a fare un passo indietro è lo stesso Nicola, pur precisando: «Era una fase della gara dove era poco prudente modificare qualcosa e probabilmente l’ho gestita male. È anche vero, però, che con noi non si era mai verificata una situazione simile. Ci lavoreremo sopra, ci servirà anche questa per crescere». Makoumbou verrà multato? «Ma non scherziamo, per un errore dobbiamo forse metterlo in prigione? Non punto mai il dito su un giocatore. Ripeto, lui sa bene che ha sbagliato e andiamo avanti, il primo a essere dispiaciuto è lui».

Il match

Al netto degli episodi, del tasso qualitativo probabilmente superiore dell’avversario e della pressione, il divario in campo non è stato poi così netto, anzi. «Non cambierei alcuna scelta di inizio gara, sapevamo che cosa fare e che tipo di avversario trovavamo», chiarisce subito Nicola. Precisando: «Sapevamo di incontrare una squadra forte fisicamente e tecnicamente, Lucca e Davis ci hanno impegnato davvero tanto. Eppure, i ragazzi sono rimasti in partita», tiene a sottolineare Nicola che, sull’1-0, ci ha creduto, eccome, nella rimonta. Anche per questo ha inserito Lapadula e Luvumbo insieme. «Abbiamo rischiato inevitabilmente qualcosa per provare a pareggiare la partita. Abbiamo anche creato qualche situazione favorevole. Poi è arrivato il raddoppio dell’Udinese e lì sono finiti i giochi». Ora testa al Bologna, senza fasciarsela.

RIPRODUZIONE RISERVATA