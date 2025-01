Nicola: alleno una squadra VERA 

Sette punti in tre gare: eccola, la spallata che permette al Cagliari di tornare a galla e riprendere a nuotare verso un porto sicuro. E il 4-1 sul Lecce, diretta concorrente per la salvezza, pesa tantissimo, manco a dirlo. «Al di là della classifica, questa vittoria è importante perché ottenuta contro un avversario molto organizzato», tiene subito a puntualizzare Davide Nicola, soddisfatto e rimborsato in tutti i sensi. Per il risultato, per la prestazione, per la reazione allo svantaggio, per la risposta di chi è subentrato. E per la classifica, naturalmente.

La partita

«Nel primo tempo è stata quasi una partita a scacchi, nella quale abbiamo comunque costruito quattro-cinque situazioni che potevamo concretizzare meglio. Poi abbiamo concesso un’occasione che loro sono stati bravi a capitalizzare. Non abbiamo perso, però, convinzione. I cambi hanno fatto la differenza. E sono contento perché la rimonta è stata completata in parità numerica. L’espulsione poi ci ha permesso di avere più palleggio, che abbiamo utilizzato non per piacerci ma per andare a trovare il terzo gol». Tutto d’un fiato, l’allenatore del Cagliari cavalca l’onda, senza tuttavia eccedere con l’entusiasmo. «Quando vinci puoi superarne due o tre, ma dietro mancano uno-due punti. Basta perdere una partita, quindi, per ritrovarsi di nuovo in fondo», ricorda il tecnico rossoblù. «Credo che questo campionato sia particolarmente complesso. Così tante squadre con così tanti punti non era mai successo».

Il tris d’assi

La mossa vincente. Al momento giusto Nicola ha calato il tris d’assi dalla panchina, il tris della svolta. Sono stati proprio loro tre, Marin, Deiola e Gaetano, a confezionare il gol del pareggio sei minuti dopo l’ingresso. «Hanno cambiato l’inerzia, non solo facendo molto bene, ma riuscendo anche a dare un ritmo diverso al gioco. I cambi che incidono, però, non dimostrano che sono bravo io», tiene a precisare il tecnico, «ma confermano che questa squadra ha bisogno di diciotto-venti giocatori». Cosa è cambiato tra primo e secondo tempo, al di là dei cambi? «Dovevamo essere più veloci. Loro erano messi bene in campo ed era difficile entrare velocemente tra le linee, bisognava giocare più in ampiezza per trovare gli spazi». Ed è cambiato soprattutto Gaetano. «È stato abile a dimostrare tutto quello che noi pensiamo di lui. Ha dimostrato una esecuzione, una brillantezza e un’intensità diverse». La forza del gruppo. «Ho la fortuna di allenare degli uomini».

