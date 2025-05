Nicola accelera: niente calcoli, pensiamo a noi 

Assemini. Patti chiari, amicizia lunga e salvezza, prima o poi. Anzi, il prima possibile. «Non ha senso ipotizzare una quota in questo momento. Cerchiamo, piuttosto, di raggiungere l’obiettivo il prima possibile, senza guardare quello che fanno gli altri». Sul pezzo come sempre, nemmeno il successo di Verona e il maxi vantaggio lo smuovono. «Ci aspetta un calendario pieno di insidie», sottolinea Davide Nicola elencandole una per una: «Intanto, l’Udinese, avversario molto fisico che ti mette in difficoltà. Lo abbiamo visto all’andata. Poi il Como, squadra di assoluta qualità. Quindi il Venezia, mai dopo. Infine il Napoli, che si sta giocando qualcosa di importante». Ogni insidia, allo stesso tempo, è un match point per il Cagliari.

Pavoletti, fiato sospeso

Sguardo cupo, serio, nemmeno uno straccio di battuta in questa vigilia così ansiosa e speciale allo stesso tempo, nel corso della conferenza stampa pre gara, nella pancia di Asseminello. Quasi a voler tenere altissima la tensione anche se il traguardo è ormai dietro l’angolo. «Sarà una partita intensa e noi», detta la linea il tecnico rossoblù, «dovremo essere bravi a interpretare le due fasi con veemenza, velocità e più coraggio». Mina l’unico indisponile. Fiato sospeso per Pavoletti, acciaccato. «Vedremo se e quanto potrà essere utilizzato». A prescindere dall’utilizzo questo pomeriggio alla Domus, i complimenti si sprecando per il capitano: «Il Cagliari ha la fortuna di avere giocatori di esperienza che hanno senso di responsabilità, e questo non è affatto scontato. Lui fa due lavori, di fatto. Perché oltre a dare un contributo alla squadra, è da esempio alla squadra, e mi riferisco sempre al campo».

Cinque giorni bastano

È il momento della verità, dunque, per il Cagliari. E cinque giorni bastano e avanzano per recuperare le energie, sia fisiche che mentali, assicura lo stesso Nicola. «Il problema sussiste, semmai, se sono soltanto tre o quattro». I tempi ravvicinati non condizioneranno le scelte, insomma: «Tutti quelli che hanno giocato a Verona così come gli altri sono pronti e consapevoli di poter giocare dall’inizio».

Sfida al passato

Nicola è stato allenatore dell’Udinese nella stagione 2018-2019. «Un’esperienza importante e interessante». Così la ricorda ancora oggi: «Arrivavo da Crotone e da una realtà diversa quindi. È stato un motivo d’orgoglio poter lavorare lì. Penso, però, alla squadra che alleno oggi e sono felice». Anche per questo, non vede l’ora di festeggiare la salvezza.

