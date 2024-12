Nicola: abbiamo giocato da grande squadra 

«Crediamoci, crediamoci sempre», ripeteva alla vigilia. E ci ha creduto soprattutto ieri, Davide Nicola. Sino all’ultimo minuto di recupero. «Sono orgoglioso dei miei ragazzi. Abbiamo affrontato l’Atalanta giocando da grande squadra», mostra i muscoli l’allenatore del Cagliari appena finita la gara, con gli occhi ancora gonfi di rabbia e la soddisfazione, allo stesso tempo, di aver fatto tremare la capolista. Se questo è il Cagliari, ben venga una sconfitta così. «Abbiamo fatto la partita che dovevamo fare, così come l’abbiamo preparata. E ancora una volta abbiamo dimostrato di avere un’identità forte e di poter portare avanti il nostro gioco a prescindere dall’avversario». La strada verso la salvezza, insomma, è quella giusta.

Il rimpianto

Il tono perentorio ma pacato, sembra quasi sfiancato dalle emozioni del match, Nicola. «In queste ultime partite abbiamo affrontato Fiorentina e Atalanta che hanno segnato in tutto 67 gol», la premessa. «E vedere due prestazioni del genere e andare a casa con il rimpianto di non aver conquistato almeno due punti dà grande consapevolezza, sia a me che ai miei giocatori che hanno fatto una partita davvero eccezionale», la riflessione del tecnico, tra gioia e rimpianti. Una prestazione al limite della perfezione, è mancato solo il guizzo decisivo sotto porta. «O molto più semplicemente, dall’altra parte c’era un grande portiere che, non a caso, fa parte del giro della Nazionale». Categorico Nicola: «Sulla prestazione oggi c’è poco o nulla da rimproverare alla squadra». Il resto arriverà col tempo. «Magari dobbiamo essere più cinici, più sereni e più lucidi nella fase finale. Ma davvero stavolta siamo stati encomiabili. Quando si incontrano squadre come l’Atalanta», tiene a precisare Nicola, «bisogna avere anche l’umiltà di riconoscere la qualità altrui senza per questo rinunciare a giocare. E noi abbiamo fatto entrambe le cose». Dall’inizio alla fine. «Bravi i ragazzi a passare da tre a quattro, a difendersi a cinque, a cambiare ulteriormente sistema di gioco nel secondo tempo. E l’Atalanta è prima in classifica, forse, perché riesce a vincere anche partite come questa».

Le scelte

Nicola spiega così la scelta del centrocampo iniziale: «Per competere contro l’Atalanta serve grande fisicità ed essere abili sui calci piazzati. Per questo ho deciso di puntare sulla gestione della palla di Makoumbou, sulle percussioni di Adopo e sulla capacità di allargarsi in sovra palla di Deiola». A proposito del giocatore di San Gavino: «Spesso viene criticato per qualche errore tecnico. Io posso solo dire di essere contento di averlo conosciuto e di poterci lavorare insieme. È importante per noi, sai che con lui puoi stare tranquillo in qualsiasi momento». L’allenatore del Cagliari preferisce, invece, non commentare il tocco col braccio dì Kossounou in area nel primo tempo. «Intanto non mi va di ridurre una prestazione del genere a un episodio», sottolinea. «Poi, sinceramente, non so come possano essere interpretate le mie parole. Preferisco quindi evitare». E tenersi stretta la prova di carattere della sua squadra in vista dello scontro diretto col Venezia. Prima, però, c’è la Juventus in Coppa Italia, martedì allo Stadium. E c’è, soprattutto, il Cagliari.