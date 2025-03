Nicola: abbiamo giocato alla grande 

Almeno tre occasioni nitide, il portiere della Roma Svilar in assoluto il migliore in campo. Il Cagliari torna nell’Isola con un pugno di rimpianti in mano, ma anche con la convinzione di essere nella strada giusta, quella che porta verso la salvezza. «La partita è stata giocata alla grande dai ragazzi», mostra il petto, comunque orgoglioso per la prestazione, Davide Nicola, che l’aveva preparata e pensata proprio così, questa sfida all’Olimpico al cospetto del grande ex Claudio Ranieri. «Siamo molto soddisfatti. Forse è la prima volta che si prende un gol per una situazione fortuita», sottolinea l’allenatore. «Ma la cosa importante per noi è vedere che ci siamo, che siamo vivi, che cresciamo, che facciamo partite importanti anche in contesti dove la qualità è elevatissima. Quindi andiamo avanti. E dopo tre mesi di acceleratore pieno, è giusto staccare con la sosta e programmare il lavoro per il rush finale».

La strategia

Il Cagliari ha iniziato il match particolarmente abbottonato, come non lo era mai stato con Nicola in panchina. «Ma non lo considererei un atteggiamento attendista o prudente», tiene a precisare lo stesso tecnico piemontese. «Abbiamo interpretato la gara come dovevamo interpretarla. Non è semplice fare due tempi nella metà campo avversaria, altrimenti saremmo noi al posto della Roma e viceversa. Noi abbiamo le nostre armi, abbiamo le nostre qualità». E la strategia in qualche modo ha pagato. «Nel primo tempo siamo stati bravi a rallentare il loro gioco senza, però, lasciargli un possesso sfiancante. Bene o male riuscivamo a interrompere. Nella ripresa in quattro-cinque circostanze abbiamo rubato la palla con la possibilità di ripartire con maggiore qualità». Il rammarico? «Forse avremmo dovuto rendere più efficaci alcune azioni di ripartenza. Magari non siamo stati molto precisi o non eravamo ben posizionati con il corpo. Però, non si può essere perfetti in questo sport e quindi mi tengo stretta la prestazione. I cambi poi non hanno fatto abbassare il livello di energia».

L’ottimismo

L’allenatore del Cagliari volta pagina con ottimismo, dunque. «È chiaro che abbiamo bisogno di migliorare ulteriormente sotto porta, ma è altrettanto chiaro che non concedere proprio nulla non è possibile», ricorda. «Noi ci stiamo credendo, gli scontri diretti saranno importanti ora così come lo sono queste partite contro squadre che lottano per altri obiettivi. Non sempre si possono vincere, ma bisogna andare sino in fondo ed essere consapevoli che adesso la qualità è importante come l’identità». E soprattutto: «Bisogna mantenere alto il livello di entusiasmo». Davide Nicola non ha dubbi: «Chi crede in quello che fa, o prima o dopo raccoglie».

