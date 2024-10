Nicola: a Torino per giocarcela 

Assemini. Il profumo di casa e dell’eterno derby con la Juve per lui, torinese, cuore e passato granata. Per quanto abbia testa solo per il Cagliari in questa fase della carriera, e non perda occasione per ribadirlo. Ma la sfida di oggi allo Stadium con i bianconeri ha un sapore diverso dal solito anche perché arriva dopo la vittoria sul Parma, la prima in campionato dopo tre ko di fila. «Di certo non andiamo a vedere gli altri giocare. Vogliamo proporre il nostro calcio, poi accetteremo qualsiasi risultato. Noi non siamo la Juventus come percorso e come obiettivi, ma non ci diamo per vinti», la premessa di Davide Nicola che sa tanto di guanto di sfida.

L’approccio al match

«Conosciamo molto bene il livello dell’avversario che andiamo ad affrontare», chiarisce l’allenatore del Cagliari nella conferenza stampa pre gara al “Crai Sport Center” di Assemini, poche ora prima della partenza. «Oltre ad avere singoli di qualità, la Juventus gioca da squadra, e forse è proprio questa la sua grande forza. Fa bene entrambe le fasi e, non a caso, non ha ancora subito mezzo gol dall’inizio del campionato». Tradotto: «Dobbiamo attuare un calcio posizionale. Dobbiamo essere bravi come collettivo, dobbiamo essere veloci. E dobbiamo aggredirli in ogni posizione del campo, sempre alti ma anche nella nostra metà campo».

Parma alle spalle

Insomma: massimo rispetto, ma nessun timore reverenziale. Nicola (che si definisce «un visionario pratico») gongola all’idea di tornare nell’Isola con la pancia piena. «Sarebbe bello fare risultato a Torino, non solo per la qualità dell’avversario. Sarebbe un bel segnale». Per dare continuità al successo del Tardini sul quale, curiosamente, Nicola preferisce non soffermarsi oltre il dovuto. Come se avesse voltato pagina già la mattina successiva. «Vincere fa sempre piacere, ma guardiamo avanti. Non può essere certo una singola vittoria a farci esaltare», tiene, infatti, a precisare. E non esclude di cambiare, pur restando abbottonatissimo sulla formazione. «Ci sono giocatori che stanno meglio di altri e magari certe scelte iniziali portano a ottenere qualcosa in più. Un po’ cambio sempre, comunque». A prescindere da chi scenderà in campo: «Mi piace come si sta allenando la squadra e la mentalità che sta mostrando, che giochi contro la Juventus o contro una squadra che ha il nostro stesso obiettivo. Non fa differenza, così come il fatto che si giochi in casa o in trasferta». Palla al centro, il Cagliari di Davide Nicola c’è.

