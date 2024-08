Nicola a testa alta: loro molto forti, ma ce la giochiamo 

Assemini. «Sappiamo che non sarà facile per noi, ma non lo sarà neanche per loro. Sappiamo cosa dobbiamo fare e come lo vogliamo fare». Tutto d’un fiato, senza batter ciglio. Già il suo sguardo è un guanto di sfida, il tono della voce, poi, è perentorio. E se i giocatori stasera avranno almeno la metà della convinzione, dell’autostima, della determinazione e della fame mostrate ieri da Davide Nicola in conferenza stampa, la Roma davvero troverà pane durissimo per i suoi denti. E il Cagliari potrà giocarsi le proprie carte sino in fondo. Non si nasconde, dunque, il tecnico piemontese, scalcia addirittura, come se avesse avuto le risposte e le sensazioni che cercava nella gara di Coppa Italia con la Carrarese, dalla squadra ma anche dai tifosi. «Dopo aver visto lunedì come ci ha accolto la nostra gente e capito quanto ci potrà aiutare il nostro pubblico», rivela, «non vedo l’ora di tornare alla Domus, lo ammetto».

La mentalità

Testa alta. Sempre, comunque. «Abbiamo grandissimo rispetto dell’avversario», chiarisce subito Nicola. «La Roma è molto forte, brava a occupare gli spazi, ha idee di gioco e tanta qualità nei singoli». E il caso Dybala, tentato dagli arabi, è un dettaglio per l’allenatore del Cagliari che, a domanda specifica, taglia corto: «Stiamo parlando di un giocatore devastante. Non mi meraviglierei se partisse dall’inizio. Ma non è l’unico a cui dovremo fare attenzione». E per attenzione, il tecnico rossoblù, non intende ossessione, come tiene lui stesso a precisare. «Non dobbiamo pensare “oddio, c’è Dybala”, “o chi per lui”», precisa. «Pensiamo, piuttosto, a fare quello per cui abbiamo lavorato tanto e a farlo nel migliore dei modi».

Come un esame

Nicola non si fa, dunque, intimorire dal blasone giallorosso, prova addirittura a cavalcarlo. «Affrontare una squadra così competitiva e forte ci costringe ad alzare da subito l’asticella», mostra così il petto al calendario (e al destino). «Sarà una partita nella quale dovremo dimostrare personalità e identità. Una di quelle partite che, paradossalmente, ti aiutano a crescere. Sono ancora molto curioso di vedere come si comporterà la mia squadra».

La linea

L’incognita del debutto, poi, è un fattore per tutti. «Anche la Roma è all’inizio del campionato e certi automatismi non saranno perfetti così come non lo sono i nostri», tiene a sottolineare Nicola che detta così la linea alla sua squadra dalla pancia del “Crai Sport Center” di Assemini: «Il gap tra le due squadre deve essere limato attraverso dedizione, attraverso una capacità di interpretare i momenti della partita con la giusta umiltà ma anche con coraggio. Dobbiamo lavorare di squadra per tutta la durata della partita, quando abbiamo la palla noi, però, dobbiamo giocare. Voglio vedere una squadra che esprima se stessa. Sarà pertanto decisivo il passaggio da una fase all’altra». Palla al centro.

