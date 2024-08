Nicola a testa alta: anche fuori casa la stessa mentalità 

Assemini. Dalla Domus con furore. «Sono curioso di vedere la squadra nella prima trasferta, lontano dal nostro campo e dal nostro pubblico». Quasi l’aspettava, questa partita con il Lecce, Davide Nicola, per testare i progressi e provare magari a sollevare l’asticella. «Di sicuro, non cambierà l’atteggiamento, quello deve essere nel nostro dna», chiarisce subito l’allenatore del Cagliari nella conferenza stampa nel centro sportivo di Assemini subito dopo la rifinitura e poco prima della partenza. «Quello che cambia, chiaramente, è l’avversario, la cui fisicità non è certo quella del Como. Ci sono degli accorgimenti da fare sui quali abbiamo avuto il tempo di lavorare».

L’avversario

Spalle larghe, testa alta. «Il Lecce ha una sua identità, anche noi, però, la stiamo trovando sempre di più». Già la premessa è un guanto di sfida. Per quanto Nicola rispetti l’avversario. «Squadra organizzata, di valore», puntualizza. «Da anni dimostra di avere idee chiare. E il direttore Corvino, bravo nel trovare talenti, ha aggiunto alla rosa ulteriori giocatori importanti». Detto questo: «Siamo pronti. Al di là dell’avversario e dello stadio, stiamo bene, siamo consapevoli delle nostre forze e ce la giochiamo».

Sul pezzo

Mercato chiuso, Nicola può così entrare nel vivo della stagione. Rispetto ad altri colleghi, è stato più fortunato e ha potuto lavorare con buona parte della rosa da quasi subito. Lui stesso è il primo ad ammetterlo. I rumors di mercato, poi, non hanno condizionato gli allenanti nemmeno in quest’ultima decisiva settimana. «Proprio stamattina ho fatto i complimenti ai ragazzi. Gli ho detto che se siamo in periodo di mercato, non me ne sono accorto in campo. Non ho visto gente distratta ma determinata», rivela Nicola, evidenziando così anche l’aspetto professionale della squadra, oltre a quello tecnico.

I singoli

Nicola non ama parlare dei singoli, ma non si sottrae alle domande specifiche su Mina, Piccoli e Makoumbou. Sul colombiano: «Ci siamo confrontati il primo giorno e lui ha accettato la sfida. Per noi è un giocatore importante, ma va gestito per evitare gli infortuni che ha avuto in questi anni». Sull’attaccante, ex Lecce, tra l’altro: «Ha un grande entusiasmo, ha iniziato molto bene, ma io da lui mi aspetto molto di più. E lo farà quando troverà una condizione ottimale e, allo stesso tempo, conoscerà meglio i compagni». Infine sul congolese, titolare inamovibile per Ranieri e mai impiegato, sinora, da Nicola: «Vedo in lui un giocatore che può ricoprire diversi ruoli. Sa gestire la palla ma a volte eccede nel numero di tocchi. Io, invece, voglio un gioco più veloce. Ma si adatterà. E come gli altri, avrà le sue chance».

