Nicola a casa Milan Napoli col Sassuolo 

Non solo Roma-Bologna. Il Milan inizia una nuova pagina della sua storia che deve essere di rilancio dopo la delusione della passata stagione. Ricomincia da nuovi volti in campo, tanti, ma soprattutto dal ritorno di Allegri in panchina. «Sono molto emozionato e felice di tornare in panchina dopo un anno e farlo col Milan, speriamo di non fare troppi danni», racconta con un sorriso Max nella conferenza della vigilia della sfida contro la Cremonese di Davide Nicola. «Cominciamo un percorso che dovrà portarci a essere competitivi nei mesi cruciali, tra marzo e aprile», sottolinea a sua volta Nicola. «Siamo in crescita, la società sta lavorando bene e noi vogliamo fare altrettanto sul campo. Ci aspetta un test stimolante contro una squadra importante». Il fischio d’inizio a San Siro è fissato per le 20.45.

I campioni d’Italia

Oggi inizia l’avventura anche per il Napoli campione d’Italia, alle 18.30 in casa del Sassuolo. La città è euforica: l'infortunio a Lukaku non frena gli entusiasmi, ma è il tecnico Conte a invitare alla calma: «Due scudetti col Napoli? Già il fatto di poter essere il primo allenatore a vincere due scudetti azzurri fa capire la difficoltà di questa cosa, mai accaduta prima. Ma dobbiamo stare belli calmi, è un obiettivo molto molto difficile. Vedremo che cosa accadrà quest'anno, voliamo basso e facciamo parlare gli altri. Noi dobbiamo fare i fatti». Per il Napoli è ancora pieno mercato, con una doppia priorità: sostituire Lukaku e un esterno destro di difesa. In attesa dei nuovi innesti, il tecnico ha preparato la formazione in vista della prima partita in casa del Sassuolo sfruttando al meglio le risorse che ha.

Sempre oggi alle 18.30 è in programma Genoa-Lecce, primo vero scontro salvezza?

