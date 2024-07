Nico Williams festeggia a Goloritzè la Coppa Europa 

Nico Williams, uno dei giocatori simbolo della Spagna neocampione d’Europa, ha festeggiato in questi giorni la conquista della coppa, regalandosi una giornata lungo la costa di Baunei. Esperienza subito postata su instagram ieri mattina, con Cala Goloritzè sullo sfondo, nel profilo nicolas_williams9, che conta oltre quattro milioni di follower, con in bella evidenza la torta di benvenuto appositamente preparata dallo staff dello yacht Luuxya Charter. Cristiano Carta della Luuxya Charter racconta: Nico Williams ha chiesto consigli su come visitare la Costa di Baunei in barca. Il travel creator ci ha contattato e Nico Williams si è presentato al porto di Santa Maria Navarrese, in compagnia di un’amica, guidando un’auto a noleggio». Attualmente Nico è in forza all’Atletico Bilbao, club basco nel quale, per statuto, può giocare solo chi è basco o è nato nei Paesi Baschi ma è al centro di febbrili trattative di calciomercato dopo un Europeo giocato ad altissimi livelli. Nel frattempo, in questi giorni di relax in Sardegna, tra un tuffo e l’altro nelle acque cristalline di Cala Goloritzè e Cala Mariolu, c’è spazio e tempo per tante foto ricordo.

