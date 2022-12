Nico Rosberg, il cuore di un campione 

Si vedono sempre più campioni dello sport uscire dal loro ambito per impegnarsi in altri campi: da cosa nasce?

«Sì, e ci fa piacere che giovedì ci fossero anche i bambini (della Scuola Primaria “G. Lilliu” di Cagliari, ndr ). Per noi vale tanto il fatto di poter essere di ispirazione. Per questo ho portato anche mia figlia Alaïa. Per lei è anche la prima volta in Sardegna».

«Con la Sardegna un rapporto c’è sempre stato. Ho trascorso tante estati qui apprezzandone la bellezza: adesso vorrei aiutare a far tornare la bellezza in queste zone della Sardegna. E abbiamo deciso di correre qui, con la gara di Rally dei suv elettrici che si chiama Extreme E, nella quale siamo due volte vincitori. Negli ultimi anni siamo i campioni della Sardegna e sono state belle esperienze. Belle perché possiamo anche essere d’aiuto, perché è incredibile quanto questo territorio e la sua gente abbiano sofferto».

Nico Rosberg qual è il suo rapporto con la Sardegna?

A Sennariolo era felice?

Si vedono sempre più campioni dello sport uscire dal loro ambito per impegnarsi in altri campi: da cosa nasce?

«Credo che nasca da uno sviluppo generale della società. Anche per colpa del Covid, tutti capiamo un po’ di più l’importanza di fare qualcosa per aiutare gli altri, secondo le nostre capacità. Credo che sia un fenomeno mondiale che cresce sempre più. E lo sport ha una potenza enorme. Se guardiamo i 25 più grossi “momenti” televisivi, a parte lo sbarco sulla luna gli altri 24 sono sportivi. Allora usiamo questa visibilità per questi temi».

Però a volte sembra che certi argomenti non debbano essere di pertinenza degli sportivi, come se non fossero anche loro uomini e cittadini come gli altri…

«Per noi non è un dovere, ma è un’opportunità importante. Quando sei un grande campione puoi usare la tua popolarità per fare del bene per tutti noi. Anche se non è una grande cosa, fare un po’ del bene ci sta e a me fa un grande piacere aver portato quattromila alberi per questa collina di Sennariolo che è stata distrutta, affinché al più presto torni com’era».

Oggi si fanno tanti gesti “dimostrativi”: lei ci crede?

«Sì, è usare la visibilità dello sport per cose importanti per la società, per la gente. E nello sport si vede sempre di più: è la strada giusta».

Perché il Qatar fa discutere tanto proprio oggi? Eppure è lo stesso Paese dove da tanti anni si corrono gare di ciclismo, di atletica e naturalmente di Formula 1…

«Probabilmente perché il calcio è lo sport più grosso, più internazionale. E poi perché, come dicevo, il mondo è andato avanti, la gente ha sempre maggior consapevolezza del benessere di tutti. Sono questi due fattori».

Lei ha smesso di essere uno sportivo professionista: ma si può smettere di essere sportivi?

«No. Io ho giocato a tennis l’altro giorno e sembrava che fosse il campionato del mondo! ( ride ) Il tennis è il mio modo per tenermi in forma, mi piace molto, anche guardarlo. E mi fa piacere che l’Italia viva questa bella epoca con Berrettini, Sinner, Musetti e Sonego: c’è tanta forza».

Quali sono le cose che per lei oggi, nella sua vita attuale, equivalgono a fare una pole position, un giro veloce, una vittoria?

« Fare del bene per mia figlia: se tornando a casa dalla Sardegna lei dice alla mamma che è stata una bella giornata, che ha fatto questo o quello, quella è la mia pole position di oggi. E poi le cose che faccio nel business. Io sono un investitore nel settore della sostenibilità e, se ho qualche successo lì, posso celebrare. Per esempio l’altro giorno il taxi volante elettrico, di cui ho una piccola quota, è stato quotato un miliardo e otto: anche quello avrà la sua parte nel cambiamento futuro, per ridurre gli elicotteri».

La gente a volte pensa che ritirarsi significhi una vacanza permanente…

«Vacanza proprio no, perché c’è una cosa che non cambia ed è il voler riuscire in qualcosa. In cose diverse, ma voglio sempre fare bene in tutto ciò che tocco».

