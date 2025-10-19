Nico Paz si aggiudica la sfida tra talenti 

Roma. Nico Paz oscura Yildiz nella sfida tra talenti emergenti, il Como si lancia all’inseguimento delle posizioni Champions e apre ufficialmente la crisi della Juventus che, dopo cinque pareggi, trova la prima sconfitta. La classifica continua a essere in affascinante equilibrio perché in un colpo solo perdono le due leader che, in attesa del posticipo del Milan, vengono affiancate al vertice dalla ritrovata Inter, che si prende sei successi di fila mostrandosi ora la squadra più in forma.

Il Napoli paga anche gli infortuni che falcidiano il club e si fa infilzare da Simeone, che si vergogna un po’ troppo di avere procurato dolore ai suoi ex tifosi, rilanciando un Torino che si esalta finora solo quando affronta la prima in classifica. Per la Roma di Gasperini è la seconda sconfitta all’Olimpico (terza considerando la Europa League) dopo una gara di buon livello, appannata dalle solite difficoltà in zona gol. Problema che non assilla l’Inter che ha trovato in Bonny e Pio Esposito delle qualificate alternative a Lautaro e Thuram.

L’Atalanta rimane l’unica imbattuta ma Juric non gioisce troppo perché la Lazio si difende bene e guadagna un punto importante nonostante la lunga pressione dei lombardi e il palo di Zappacosta. In zona retrocessione si aggrava la posizione del Genoa a cui non basta giocare oltre un tempo in superiorità numerica per battere il Parma che alla fine si salva col portiere Suzuki che para nel recupero un rigore calciato con troppa pausa da Cornet. Per Vieira la panchina comincia ad essere a rischio. C’è anche Arsene Wenger a gustare la sfida che il Como vince meritatamente sulla Juventus, con un successo che mancava da 73 anni. È la riprova del salto di qualità della squadra di Fabregas, condotta per mano dal genietto Nico Paz, quattro gol e quattro assist in sette gare, direttore d’orchestra (che tornerà alla casa madre Real Madrid) di un gruppo di talenti giovani che l’ex campione del Barca fa girare magistralmente. La Juve si imballa, Kalulu si perde Kempf dopo un crosso col contagiri di Paz che alla fine raddoppia con un colpo di grande classe. Difesa approssimativa, attacco evanescente per la Juve in regressione di un Tudor irascibile e in difficoltà che aspetta con apprensione l’esame Champions col Real Madrid.

