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26 giugno 2026 alle 01:20

Nico Paz, è una recompra Real 

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È l'ora dei colpi di scena per il calciomercato estivo 2026. Il Como rischia di perdere il suo uomo simbolo, ovvero Nico Paz, tra i protagonisti della storica conquista di un posto in Champions League. Il Real Madrid, infatti, eserciterà il diritto di recompra sul fantasista argentino che tornerà in Spagna e ora chiunque potrà acquistarlo. E la squadra di Fabregas, che fino a pochi giorni fa sembrava sicura di poter avere Nico Paz almeno per un altro anno tra le sue fila, avrà solo una sorta di prelazione seppur a peso d'oro: il club merengue è disposto venderlo al Como per 60 milioni, inserendo una recompra da 80 milioni. L'Inter è alla finestra e aspetta di capire cosa farà la squadra di Fabregas, così come il Tottenham. Sempre i nerazzurri, sfumato Palestra atteso in serata a Londra dove oggi sosterrà le visite mediche per il Chelsea, devono trovare un'alternativa per sostituire degnamente Dumfries: oltre al romanista brasiliano Wesley, un altro nome che piace è Guga. Settimana prossima decisiva per il futuro di Nicolò Zaniolo che diventerà ufficialmente di proprietà dell'Udinese. Lo vorrebbero Juve, Milan e Lazio che dovrebbero essere disposte a spendere almeno 15 milioni richiesti dall'Udinese. La Signora ha messo gli occhi sul portiere della Roma Mile Svilar. Bianconeri che restano in corsa per Kolo Muani in attacco e per Lucumi del Bologna in difesa.

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