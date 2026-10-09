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10 ottobre 2026 alle 00:36

Nico González rinnova: è sempre più centrale negli schemi di Spalletti 

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In attesa di tornare in campo domani sera a Cagliari, la Juventus si muove per blindare uno dei giocatori rilanciati in questo inizio di stagione: Nico González. È ufficiale il prolungamento di contratto che lega l’argentino ai bianconeri fino al 30 giugno 2030, un anno in più e con ingaggio ritoccato. Una dimostrazione di fiducia: in estate era stato a un passo dall’addio (l’Atlético Madrid sperava di trattenerlo, dopo il prestito la scorsa stagione), ma Luciano Spalletti ha fortemente voluto confermarlo.

In campo martedì notte per mezz’ora nell’amichevole Argentina-Benin, l’addio di Messi alla Selección, Nico González è tornato giovedì a Torino e ieri mattina ha svolto dei controlli di routine al J Medical. Con lui c’era anche Jhon Lucumí, che è stato l’ultimo a rientrare in ordine cronologico dei 12 nazionali: per entrambi nessun dubbio sulla convocazione. Oggi pomeriggio, dopo la conferenza di Spalletti in programma alle 16, sull’aereo per Cagliari potrebbe salire anche Juan Cabal fermo dal 2 settembre per una lesione di basso grado del muscolo semimembranoso della coscia sinistra. Il terzino sinistro si è allenato in gruppo in questi giorni ed è quindi da considerarsi recuperato.

In Sardegna, per la prima volta, ci sarà anche il portiere Norberto Neto che durante la sosta ha firmato un contratto sino a fine stagione: torna alla Juve dopo l’esperienza dal 2015 al 2017, sarà il vice di Vicario e ha scelto il numero 33. A proposito di maglie, domani la squadra di Spalletti scenderà in campo con la seconda divisa, rosa.

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