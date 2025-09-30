Nicholas Green,  targa illeggibile 

«La memoria di Nicholas Green va rispettata. Dopo anni la targa è illeggibile». La denuncia è del coordinamento cittadino di Gioventù nazionale e dalla base di FdI, riferita alla targa di via San Benedetto. «Nonostante le ripetute segnalazioni, questo importante luogo della memoria, inaugurato nel 2011 per onorare il bambino americano la cui vicenda ha contribuito a diffondere la cultura della donazione degli organi, continua a versare in condizioni di grave incuria». Per il dirigente cittadino di Gioventù nazionale e coordinatore di FdI Nicholas Secci «una targa che dovrebbe ricordare a tutti il valore della donazione è stata lasciata nell’abbandono». La scritta che ricordava il nome del ragazzo è ormai sbiadita da tempo. «Oggi, primo ottobre», aggiungono dal movimento giovanile di FdI riferendosi all’anniversario della morte di Nicholas Green, a 31 anni dalla sua scomparsa, «chiediamo con forza un intervento». (f. l.)

RIPRODUZIONE RISERVATA