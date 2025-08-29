Niccolò Fabi, un tramonto a Cala Sapone 

«Questo concerto sarà una coccola al tramonto, una sorridente malinconia di fine estate»: lo dice con quella serena calma che trasmette anche con le sue canzoni. Niccolò Fabi sarà protagonista della chiusura di “FestArtes” a Sant'Antioco. Appuntamento domani per le 20.30 sulla spiaggia di Cala Sapone per “Note lente-Concerto d'autore al tramonto”. Un'idea che ha preso forma durante un pranzo tra il cantautore romano, Emanuele Contis e Ilaria Porceddu. «Siamo amici ed Emanuele ha partecipato pure al concerto del Circo Massimo, con lui c'è una bella collaborazione. E poi in qualche modo non volevo lasciare la Sardegna senza un concerto visto che il tour inizia in autunno e non ci sono date nell'Isola». Nel concerto, gratuito, ci sarà anche il fidato Roberto Angelini. Completa la serata Matteo Leone, già ospite di “FestArtes”, artista apprezzato per la sua sensibilità e il legame profondo con la cultura isolana.

La scelta della scaletta sarà modellata sul luogo e sul tramonto?

«In linea di massima il nostro compito è capire il contesto in cui siamo e interagire con la spiaggia, il tramonto e le vacanze, poi so che il mio repertorio non è da falò, attingerò non solo dall'ultimo disco perché non sto promuovendo l'album. Una serata speciale che non rispetta i canoni classici».

Ha detto di non essere più nell'età fertile della creatività, che significa?

«In linea di massima la creatività ha a che vedere qualcosa con la fertilità, l'età in cui sono io la creatività è minore ma la vita può sorprendere e spero di essere pronto a vivere quelle sorprese».

Nella canzone che dà il titolo all'album canta “Libertà sono passeggiate che ci annoiano, cose e impegni che si scordano”.

«Quella canzone è la memoria di un periodo, quello dell'infanzia, quando c'è qualcuno ti organizza la giornata. Da adulti non succede così, hai delle responsabilità e non c'è più quella spensieratezza».

In controtendenza a questi tempi, canta “Nessun nemico, nessuna battaglia”.

«Non ho mai sentito vicino il linguaggio militaresco. Non abbiamo bisogno di un avversario per affermare noi stessi, la ritengo una perdita di energia e di tempo».

