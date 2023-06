Niccolò Fabi: «I miei intimi versi d’autore» 

Niccolò Fabi, in versione “solo” ha riempito con la sua voce lo spazio intimo de Lo Quarter, tra i palazzi storici di Alghero. Nessun tipo di protezione sonora: esclusivamente il cantautore romano e la sua chitarra. «La contentezza di poter suonare in Sardegna è grande», ha detto poco prima di intonare il primo brano, “Tradizione e tradimento”. «Avete solamente me stasera, quindi vi sto chiedendo un aiuto, un sostegno». Era l’anteprima del festival Abbabula organizzato da Le Ragazze Terribili in collaborazione con la Fondazione Alghero e inserito nel programma 2023 della ventinovesima “Festa della Musica Italia”.

L’autore di piccoli capolavori d’emozione, come “Ecco”, “Solo un uomo”, “Elementare”, “Capelli”, “Vento d’Estate” e “Lontano da Me”, ha portato in scena il suo “Niccolò Fabi SoloTour Estate 2023”, una performance ad alto tasso di cuore e di energia, con tanti brani meno noti al grande pubblico. «Ci sono canzoni maggiormente riconosciute, più fortunate», ha continuato, «ma io sono affezionato alle canzoni cosiddette minori», come “Parti di me” che Fabi non suonava da tantissimo tempo. Il pubblico lo ha applaudito dall’inizio alla fine e conosceva a memoria ogni singola parola. Il percorso artistico del cantautore e polistrumentista è lungo 25 anni. Più di 90 tracce incise, 9 dischi registrati in studio, 2 raccolte ufficiali, un progetto sperimentale come produttore e un disco di inediti realizzato con la super band FabiSilvestriGazzè. E, ancora, 2 Targhe Tenco ricevute per il “Miglior Disco in Assoluto”. Al Quarter ha regalato due ore di parole e musica intense e profonde.

