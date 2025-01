Nicchia in piazza San Giorgio per la Madonna di Lourdes 

A Piscinas il parroco della chiesa Beata Vergine della Neve, don Gian Carlo Cannas, ha presentato la richiesta per la realizzazione, a proprie spese, di una nicchia contenente il simulacro della Madonna di Lourdes. Il lavoro dovrà essere eseguito nella zona storica del paese, dove ricade appunto la piazza San Giorgio, adiacente alla chiesa. L' iniziativa nasce da un progetto che vuole promuovere e valorizzare il patrimonio religioso e culturale, arricchendone l'identità ed il decoro urbano del centro storico. Il presupposto che ha guidato la richiesta è che Piscinas è un centro caratterizzato da una forte tradizione religiosa, e la presenza di una nicchia con la statua della Madonna di Lourdes rappresenta un elemento simbolico che rafforza il senso di comunità e identità culturale. la collocazione della statua in una piazza centrale, come piazza San Giorgio, offrirebbe l’opportunità di trasformare lo spazio in un luogo di raccoglimento spirituale e di aggregazione per i cittadini.

La proposta è stata ben accolta dall'amministrazione comunale, ma per la realizzazione sono necessarie le varie autorizzazioni da parte degli enti preposti, pertanto dovrà essere convocata un’apposita conferenza dei servizi. I pareri o la richiesta di integrazioni o chiarimenti dovrà essere espressa entro il 17 gennaio. Mentre il parere definitivo, relativo alle autorizzazioni, le amministrazioni coinvolte dovranno inviarlo al comune, entro il 3 febbraio.