Nibali: «Glasgow? Pronostico difficile» 

L'Italia del ciclismo è pronta a conoscere i nomi dei convocati da Daniele Bennati per la prova in linea ai Mondiali di Glasgow (domenica). Al Mugello, oggi alle 15, il ct azzurro annuncerà gli atleti che partiranno per la Scozia. Vincenzo Nibali, quarto con rimpianto a Firenze 2013, all'Ansa ricorda le emozioni di partecipare alla rassegna iridata. «Indossare la maglia dell'Italia in un appuntamento così importante è un'emozione unica, ma a volte può giocare anche un brutto scherzo. Sarà un Mondiale spettacolare e sorprendente, anche per via della nuova formula». E sul ct, Daniele Bennati, ex compagno di Nibali alla Liquigas tra il 2008 e il 2010, aggiunge: «Non è mai facile riuscire a dare un consiglio al Commissario Tecnico, perché ha un ruolo molto difficile. Deve fare una selezione accurata, costruita nel tempo e presentarsi all'appuntamento con la squadra ben amalgamata. Sono sicuro che il lavoro degli ultimi mesi sarà stato incessante».

Il Mondiale è un appuntamento unico, nel quale anche gli outsider possono dire la loro. Lascia sempre qualche incertezza e non si può essere mai sicuri su chi sarà il favorito. «Fare nomi per la vittoria è sempre difficile», ha continuato Vincenzo Nibali. «Bisogna capire bene chi è riuscito a recuperare dalle fatiche del Tour de France, chiaramente ci sono sempre i soliti campioni che potrebbero essere i favoriti. Penso ai grandi belgi come Evenepoel e Van Aert, l'olandese Van der Poel, ma anche alla Francia che può puntare su un grande corridore come Julian Alaphilippe».

