Niàla, il Trenino è solo un miraggio 

Sarà un’altra estate senza Trenino. Nell’estate del 2016 i tecnici dell’Arst evidenziarono segni di usura sul ponte di Irtzioni, considerate tali da non garantire le necessarie condizioni di sicurezza.

Da allora il Trenino Verde non è più arrivato a Niàla, miraggio verde tra di Tacchi di Ussassai, vittima di un maleficio intriso di burocrazia e iatture di varia natura.

Funereo il sindaco di Ussassai Francesco Usai. Il Trenino è un nervo scoperto per tutto il paese e per gli operatori della struttura ricettiva di Niàla. «Il cantiere è deserto e credo che pur iniziando adesso in tre mesi non riusciranno a far nulla. Io temo che sia stata l’ennesima presa per i fondelli. Leggo notizie roboanti su finanziamenti per il Trenino e altro ma presumo sia stata l’ennesima presa per i fondelli, preso l’acconto e sparito. Non possiamo fare altro che rammaricarci».

Triste storia

Nel 2022 l’appalto era stato affidato ad una ditta ogliastrina che aveva poi rinunciato costringendo Arst a ricominciare la procedura dall’inizio. Nel 2024 la riaggiudicazione dei lavori, in un tripudio di speranze che ora sembrano finite su un binario morto. Il direttore dell’Arst Carlo Poledrini spiega cosa sta succedendo: «L’appalto è stato ricantierato, sono state riverificate le condizioni di praticabilità dello stradello realizzato per il passaggio dei mezzi d’opera e dei materiali necessari. L’impresa è pronta ad avviare il tutto ma attende una nuova certificazione del ponteggio già installato tenuto conto che sono passati alcuni anni dalla sua posa in opera. Questa certificazione tuttavia sta tardando per un contenzioso tra le imprese. Contiamo venga risolto a breve consentendo così di avviare i lavori». Parole dalle quali trapela una discreta dose di ottimismo. Tuttavia dopo dieci anni l’ottimismo non può cancellare il rammarico. (si. l.)

